Giro d'Italia

Algemeen klassement

1. Richard Carapaz 76:41:15

2. Jai Hindley +00:03

3. Mikel Landa +01:05

4. Vincenzo Nibali +05:48

5. Pello Bilbao +06:19

6. Jan Hirt +07:12

7. Emanuel Buchmann +07:13

8. Domenico Pozzovivo +12:30

9. Juan Pedro Lopez + 15:10

10. Hugh Carthy +17:03

11. Alejandro Valverde +17:46

12. Santiago Buitrago +20:15

13. Thymen Arensman +21:56

14. Lucas Hamilton +23:57

15. Guillaume Martin +27:30

16. Lorenzo Fortunato +29:23

17. Pavel Sivakov +30:52

18. Wilco Kelderman +35:04

19. Lennard Kämna + 36:32

20. Joe Dombrowski +50:58

Bergklassement

1. Koen Bouwman 218 punten

2. Giulio Ciccone 103 punten

3. Diego Rosa 94 punten

4. Jai Hindley 74 punten

5. Lennard Kamna 74 punten

Puntenklassement

1. Arnaud Démare 254 punten

2. Mark Cavendish 132 punten

3. Fernando Gaviria 124 punten

4. Mathieu van der Poel 96 punten

5. Alberto Dainese 95 punten

Jongerenklassement

1. Juan Pedro Lopez 76:56:25

2. Santiago Buitrago +05:05

3. Thymen Arensman +06:46

4. Pavel Sivakov +15:42

5. Luca Covili +57:07



