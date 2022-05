Na afloop was Dainese emotioneel over zijn eerste zege in een grote ronde: "Het voelt fantastisch. Een overwinning in de Giro winnen voelt altijd geweldig, maar vooral zo dichtbij huis is ongelofelijk. Ik kan nog steeds niet geloven dat het gelukt is."

In eerste instantie zou Dainese helemaal niet sprinten vandaag: "Vanmorgen was het plan om voor Cees Bol te gaan in de sprint. In de laatste kilometers hebben we geruild omdat hij zich niet goed voelde. Ik probeerde ontspannen te blijven en ik moest mijn mannen volgen. Het is krankzinnig dat Romain Bardet, die derde staat in het algemeen klassement, een leadout tot de laatste bocht voor mij doet. Dat toont aan dat we echt als team werken."

Ad

"Ik zat een beetje ingesloten in het midden, maar toen vond ik een gat aan de linkerkant. Ik had Gaviria rechts van me en ik kon hem voorbij in de laatste 20 meter en dat voelt super", aldus Dainese.

Giro d'Italia Giro d'Italia | López behoudt het roze, Carapaz schuift twee plaatsen op - Check alle klassementen 2 UUR GELEDEN

Tusveld ziet teamgenoot winnen

Martijn Tusveld was na afloop blij voor zijn teamgenoot, maar is ook niet verbaasd dat hij dit kan: "Als hij de ruimte krijgt, is hij ontzettend snel."

Giro d'Italia | Tusveld na afloop van etappe 11

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op

Giro d'Italia Giro d'Italia | Samenvatting etappe 11 - De kaasrit naar Reggio Emilia 2 UUR GELEDEN