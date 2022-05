De Gendt en Vanhoucke speelden slim in op de aanwezigheid van grote namen in de kopgroep. "We wisten dat in zo'n grote, sterke groep iedereen naar mannen als Van der Poel, Girmay en Ulissi ging kijken. Van der Poel viel aan op het steilste gedeelte en we moesten allemaal lossen, maar we kwamen terug", aldus De Gendt.

Om een eindsprint tegen een snelle man te voorkomen, was aanvallen de enige optie, zo wist De Gendt: "Daarna vielen we aan om iets te proberen. We wisten dat iedereen naar Van der Poel en Girmay ging kijken om het gat dicht te rijden. We sloegen een gat en hoopten ze voor te blijven op de steile klim."

Ad

Giro d'Italia | Thomas de Gendt wint in Napels

Giro d'Italia Giro d'Italia | Vanhoucke had vertrouwen in De Gendt - "Je zag dat hij de sterkste was" 32 MINUTEN GELEDEN

Emotie Lotto

Het was oorspronkelijk niet het plan dat De Gendt zelf zou winnen: "Ik reed eigenlijk voor Vanhoucke, zodat hij aan kon vallen op de klim, maar hij zei dat hij geen goede benen meer had."

"Toen heb ik de laatste kilometers tegen Vanhoucke gezegd dat hij vol moest gaan en dat ik zeker was dat ik de sprint zou winnen. Dat deed hij perfect tot op 300 meter van de streep. Ik moet Vanhoucke bedanken. We hebben het als team goed gedaan."

Giro d’Italia | Zegetocht De Gendt en assist Vanhoucke maakt veel emoties los bij Lotto-Soudal

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Vanhoucke had vertrouwen in De Gendt: "Je zag dat hij de sterkste was" 32 MINUTEN GELEDEN