Giro d'Italia

Het was vanaf het eerste moment interessant in de achtste etappe. Van der Poel liet er geen twijfel over bestaan wat zijn plannen waren en wilde meteen een kopgroep vormen. Op 145 kilometer van de streep ging Van der Poel zelfs even solo, maar niet veel later bedacht hij zich. Zo ontstond een kopgroep van ruim 20 renners met ook Wout Poels daarin.

Andere grote namen in de kopgroep waren Thomas De Gendt, Harm Vanhoucke, Biniam Girmay en Diego Ulissi. Omdat ook Guillaume Martin zich in de kopgroep gereden had, was de ploeg van de roze trui drager genoodzaakt de koers te controleren. Trek-Segafredo wilde de leiderstrui van Lopez niet kwijt en hield het verschil dus overzichtelijk.

In de finale, die al op 40 kilometer van de streep begon, was het duidelijk dat iedereen naar Van der Poel keek. Met name Girmay zat continu op het wiel van de Nederlander. Van der Poel kon niet op iedereen reageren, waardoor Vanhoucke, De Gendt, Arcas en Gabburo kans zagen om weg te rijden.

Van der Poel zette vervolgens met een groep van vijf de achtervolging in, maar dat bleek net te laat. Het gat liep op tot 40 seconden en uiteindelijk kwamen Van der Poel en Girmay op 10 seconden van de groep. Ze slaagden er echter niet in om het gat definitief te dichten, omdat Vanhoucke zichzelf leegtrok voor ploegmaat De Gendt.

De Gendt werd dus in een zetel afgezet en won de eindsprint van het groepje van vier. Zo is het tot nu toe een goed weekend voor de lage landen. Koen Bouwman won gisteren al een etappe en pakte toen ook de bergtrui.

