De betekenis is duidelijk. Tijdens de Giro kan er van alles gebeuren. Je kunt geluk hebben, maar zeker ook pech en daarmee de koers verliezen. Al die maanden van training en opoffering kunnen door één val zomaar in de prullenbak.

Giro d'Italia | Promo 'De Giro is een Grande Casino'

Ad

Valpartij

Giro d'Italia Giro d'Italia | Promo 'De Giro is een Grande Casino' 25 MINUTEN GELEDEN

De uitspraak 'De Giro is een grande casino', komt dus van Roglic. De Sloveen viel in de zesde etappe van de Giro d'Italia van 2019 in de roze trui hard op het asfalt. Met een half ontblote en flink geschaafde heup en bil vervolgde hij zijn weg.

Zelf leek hij zich er niet druk om te maken. Hij meldde zich bij de ploegleidersauto en deed de bewuste uitspraak. Jan Boven en Addy Engels moesten er hard om lachen. De beelden hiervan doken niet veel later op en gingen viral.

Roglic maakte zich niet druk om de achterstand. De Sloveen zette zijn ploeg aan het werk en keerde weer terug in het peloton. De vlucht van de dag redde het uiteindelijk tot de finish. Fausto Masnada won de etappe en Valerio Conti nam de leiderstrui over van Roglic die in de vluchters geen gevaar zag voor het klassement.

Geen eindwinst

Uiteindelijk pakte de Sloveen de eindwinst niet. Of het door de val kwam, is natuurlijk de vraag. Feit is dat Roglic in de resterende etappes een paar procentjes minder in orde leek. Bovendien voerde hij een felle tweestrijd met Vicenzo Nibali. Waar de twee kemphanen vooral naar elkaar keken, profiteerde Richard Carapaz. Hij boekte zijn eerste eindwinst in een grote ronde.

De uitspraak van Roglic komt nog steeds regelmatig terug. Nu dus in de promo van Eurosport, maar er is ook een podcast over Jumbo-Visma met deze naam. Roglic heeft zijn wonden van de val moeten likken, maar heeft met 'crande sasino' zijn legende wel groter gemaakt.

Itzulia | Roglic verslaat Evenepoel in razendspannend secondenspel en grijpt leiderstrui

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d'Italia | Wat kan Tom Dumoulin in zijn favoriete ronde? 2 UUR GELEDEN