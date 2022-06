Giro d'Italia

Koen Bouwman was het meest succesvol. Hij won twee etappes en de blauwe bergtrui. De zege in Santuario di Castelmonte was symbolisch voor zijn Giro, denkt Bobbie Traksel. "Hij had deze rit nooit gewonnen zonder etappezege op zak en de blauwe trui om zijn schouders. Hij reed vol vertrouwen onder het motto 'ik ben hier het mannetje en ik snijd die bocht aan zoals ik dat wil'. Hij had anders het gat opengelaten voor Mauro Schmid waarna Andrea Vendrame zou hebben gewonnen. Koen is een killer geworden."

Goede ploeg?

Jan Hermsen vult aan. "Koen is een heerlijke gozer. Hij heeft laten zien hoe leuk wielrennen kan zijn. Ik vrees echter dat hij het niet veel vaker kan laten zien. Daarvoor zit hij bij Jumbo-Visma in de verkeerde ploeg."

Traksel zet daar vraagtekens bij. "Denk je niet dat ze wakker zijn geworden bij Jumbo-Visma en hebben gezien dat er iets moet veranderen? Jonge gasten zoals Bouwman, maar ook bijvoorbeeld Gijs Leemreize moeten vaker de ruimte krijgen."

Van der Poel

Mathieu van der Poel vervulde natuurlijk ook een hoofdrol. "Wanneer de Giro hem heeft betaald om mee te doen, mogen ze hem nog wel een extra bonus geven. De manier waarop hij heeft gereden, was waanzinnig", vindt Hermsen.

"Hij wilde sparen voor de tijdrit en zou de dag daarvoor niet aanvallen. En toch zit hij er weer bij. Na afloop van de etappes gaf hij ook aan hoeveel plezier hij erin had en dat hij ook de Tour wil uitrijden. Heel bijzonder wanneer je zulke dingen zegt na drie weken koers", vervolgde Hermsen.

"Hij is alleen maar beter uit de Giro gekomen", denkt Traksel. "En als je dan de beelden ziet hoeveel lol hij heeft gehad op de beklimmingen. Dat kan alleen maar als je top bent. Ik zag achteraf die compilatie met zijn hoogtepunten, maar die had nog veel langer kunnen zijn. Ik kijk nu al uit naar de Tour, wanneer ook Wout van Aert aan de start staat."

