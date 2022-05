De INEOS Grenadiers hebben in de jaren toen Sky nog de hoofdsponsor was de term 'marginal gains' populair gemaakt. Het idee hiervan komt neer op minimale winst boeken op verschillende onderdelen. Op meerdere plekken een aantal seconden pakken qua aerodynamica of enkele grammen qua gewicht telt op en aan het eind van drie weken koers. De tijdsverschillen die de plekken op het podium bepalen zijn vaak zo klein dat ieder voordeel dat een renner heeft het verschil kan maken.

Ad

De nieuwe fiets van Carapaz lijkt deze trend door te zetten. De lak op een fiets weegt namelijk redelijk wat. Het carbon waarvan de fietsen zelf zijn gemaakt is zwart van kleur. Om hier dus een knappe goude kleur op te spuiten zitten er meerdere lagen verf over het carbon heen. Het gewicht van de laklaag kan zomaar optellen tot 200 a 300 gram. De nieuwe fiets van carapaz is zwart met gouden accenten. Hierdoor is er dus minder verf nodig en valt het gewicht van de fiets waarschijnlijk lager uit.

Giro d'Italia Giro d’Italia | Motorrijder komt in botsing met renners in het Giro-peloton EEN UUR GELEDEN

Speciale wielen

De Ineos Grenadiers zijn ook al vaker gespot in het hooggebergte op wielen van het merk Lightweight in plaats van de sponsorcorrecte wielen van Shimano. Dit was ook om gewicht te besparen. Ook was gewicht de reden dat Team Ineos lang met velgremmen bleef rijden in plaats van de schijfremmen waar de rest van het peloton mee rijdt.

De fietswissel van Pogacar

Ook Tadej Pogacar rijdt geregeld nog op zijn fiets met velgremmen. Tijdens de klimtijdrit van de Tour de France, waar Pogacar een bizar tijdsverschil goedmaakte op Primoz Roglic, wisselde de jonge Sloveen van tijdritfiets naar zijn wegfiets met velgremmen vlak voor de klim. Ook reed hij toen met een juniorenverzet om de stappen tussen zijn versnellingen zo klein mogelijk te houden.

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Giro d'Italia Giro d’Italia | Motorrijder komt in botsing met renners in het Giro-peloton EEN UUR GELEDEN