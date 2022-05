Giro d'Italia

Topfavorieten

Richard Carapaz, Romain Bardet en Mikel Landa lieten op de Blockhaus zien dat zij als de drie topfavorieten beschouwd moeten worden voor de eindzege. Weliswaar won Jai Hindley de etappe, maar het was duidelijk dat dit de drie sterkste mannen bergop zijn. Carapaz, Landa en Bardet staan allemaal binnen 15 seconden van elkaar. Van echte verschillen is dus nog geen sprake

Het parcours is de mannen op het lijf geschreven. Alle drie zijn ze geen fan van de tijdritfiets. In de eerste race tegen de klok hielden de drie topfavorieten de schade beperkt en er resteert slechts een tijdrit op de laatste dag in Verona. Deze is echter maar 17 kilometer lang, dus daar zal geen van hen wakker van liggen.

De drie zullen likkebaardend naar het parcours van de komende weken kijken. Er staan nog meerdere loodzware bergetappes op het programma, met name in de laatste paar dagen. Als Carapaz, Bardet en Landa deze vorm bergop vol kunnen houden, zal het verschil met de betere tijdrijders ruimschoots voldoende zijn.

Kanshebbers

Joâo Almeia, Jai Hindley en Emanuel Buchmann lieten op de Blockhaus zien ook over goede klimmersbenen te beschikken. De drie werden op een gegeven moment wel losgereden door de drie topfavorieten, die ze vervolgens terug lieten komen. Daarom moeten deze drie als goede kanshebbers voor het roze worden gezien, maar staan ze niet op hetzelfde niveau als de drie topfavorieten.

Almeida was twee jaar geleden al lange tijd drager van de roze trui. Deze moest hij uiteindelijk afstaan aan Hindley, die de trui echter op de laatste dag verloor. Beide mannen weten dus wat het is om roze te dragen, maar slaagden er niet in om de winst over de streep te trekken.

Almeida is in het hooggebergte net een tandje minder dan zijn concurrenten, maar de Portugees bewees al meerdere keren erg taai te zijn. Hij buigt vaak, maar breekt nooit. Daarnaast is Almeida de enige van de grote namen die over een goede tijdrit beschikt. In de 17 kilometer lange tijdrit in Verona kan hij wellicht tijdwinst boeken ten opzichte van de concurrentie.

Van Hindley en Buchmann hebben we de afgelopen jaren weinig gezien, maar nu lijkt het duo van Bora-Hansgrohe weer helemaal terug te zijn. Buchmann valt zoals altijd niet op, maar rijdt stilletjes naar een uitstekende negende plek. De Duitser is over het algemeen zeer stabiel en moet in de slotweek nog kunnen stijgen.

Hindley is moeilijker te voorspellen. Hij was waanzinnig in de Giro van 2020, maar daarna verdween de Australiër totaal uit zicht. Kan hij zijn niveau weer drie weken vasthouden? Dan is ook hij een goede kanshebber op de roze trui.

Outsiders

Dan zijn er nog drie Spaanse outsiders. Juan Pedro López, Alejandro Valverde en Pello Bilbao kwamen op de Blockhaus licht in de problemen, maar wisten de schade beperkt te houden. López behield ternauwernood zijn roze trui en liet zien dat hij bergop nog altijd goed mee kan.

Bilbao en Valverde hebben zich op de tiende en elfde plek genesteld en staan nog binnen schootsafstand van de top van het klassement. De vraag is echter of deze Spanjaarden zich in het spervuur van zware bergetappes staande kunnen houden. López reed nog nooit top-10 in een grote ronde, Bilbao lijkt bergop minder sterk dan zijn kopman Landa en Valverde is 42 jaar oud. De drie moeten dus vooral als outsider worden beschouwd.

Pretenders

Ben je een 'contender' of een 'pretender'? Dat is een vraag die Engelstalige journalisten vaak stellen aan sporters. Ook in deze Giro lijken er na de eerste week een paar 'pretenders' hoog in het klassement te staan. Guillaume Martin staat op een zesde plek en Domenico Pozzovivo zien we terug op plek acht. De kans dat de twee deze plekken vast gaan houden, is echter klein.

Martin verloor in de eerste serieuze bergrit naar de Etna meteen veel tijd en wist dit goed te maken door in de vroege vlucht te zitten, die de zegen van het peloton kreeg. De kans is echter heel groot dat de Fransman er in de komende weken nog minstens één keer doorheen zakt. Zijn huidige zesde plek lijkt vooral schijn.

Datzelfde geldt voor Pozzovivo. De Italiaan is al 39 jaar oud, maar kan bergop nog steeds mee met de beste mannen van het peloton. Zijn laatste aansprekende resultaten in een grote ronde stammen echter uit 2018. Sindsdien begint Pozzovivo nog wel eens aardig aan drieweekse wedstrijden, maar volhouden doet hij het niet meer. Vermoedelijk zal de Italiaan ook nu weer wegzakken naarmate de Giro vordert.

Grootste teleurstellingen

Fans van Simon Yates, Miguel Ángel López, Giulio Ciccone, Wilco Kelderman, Tom Dumoulin en Tobias Foss zullen met een slecht gevoel terugkijken op de eerste week van deze Giro. De renners waren nog nauwelijks begonnen aan de ronde toen Lopez al afstapte vanwege een heupblessure.

Al even snel werd duidelijk dat Tom Dumoulin geen superbenen had. In de etappe naar de Etna verloor de Nederlander veel tijd en kon hij een goed klassement al uit zijn hoofd zetten. Ook Jumbo-Visma-ploeggenoot Foss, die vorig jaar nog negende werd in de Giro, is ver verwijderd van zijn topvorm.

Voor Yates, Ciccono en Kelderman kwam de teleurstelling gisteren pas. Alle drie stonden ze er prima voor en werd er zelfs gespeculeerd over een eindoverwinning. Op de Blockhaus zakten ze er echter genadeloos doorheen. De drie heren staan inmiddels allemaal op meer dan tien minuten van de roze trui en lijken het podium te kunnen vergeten.

