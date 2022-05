In deze korte (150 km) 13e etappe van San Remo naar Cuneo kregen de renners een pittige klim voor de wielen. Omdat de top van de Colle di Nava op bijna 100 kilometer van de finish lag, leek een sprint waarschijnlijk of zou een vlucht kunnen profiteren van het uitgedunde contingent aan sprinters?

Giro d’Italia | Klimmers zijn weer eens aan zet - check profiel van etappe naar Cogne

Ad

Nadat eerdere pogingen, waaronder eentje in het gezelschap van onder anderen Koen Bouwman, mislukt waren, had Julius van den Berg met zijn vierde poging meer geluk. Hij kreeg vier andere renners mee in zijn vlucht van de dag: Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), de Italianen Mirco Maestri (Eolo) en Filippo Tagliani (Eolo) en de Fransman Nicolas Prodhomme (AG2R).

Giro d'Italia Giro d'Italia | Démare verstevigt leiding in puntenklassement - Check alle klassementen EEN UUR GELEDEN

BARDET

Terwijl de koers in een definitieve plooi leek te zijn gevallen en de rust was weergekeerd, kwam plots het bericht dat Romain Bardet had opgegeven. De Fransman was gisteren ziek geworden en zijn situatie was afgelopen nacht alleen maar verslechterd. De tank van de nummer vier in het klassement was duidelijk helemaal leeg, toen hij halfweg in de ploegleidersauto stapte.

Giro d’Italia | Bekijk hoe uitgebluste en zieke Bardet in ploegwagen Team DSM stapt

Eenkhoorn, die in de kopgroep bergop het tempo bepaalde - en daarmee bovendien Tagliani eraf reed -, pakte bovenop de Colle di Nava de bergpunten. De Nederlander van Jumbo-Visma schuwde sowieso het kopwerk niet en was in grote mate verantwoordelijk voor het in stand houden van de marge ten opzichte van het peloton.

Daar waren het aanvankelijk de mannen van Arnaud Démare die het tempo bepaalden. Op de top van de enige klim had de kopgroep een voorsprong van 6,5 minuut. Andere ploegen gingen vanaf dat moment ook meer hun steentjes bijdragen, maar het verschil bleef maar mondjesmaat teruglopen.

SPANNING STIJGT

Waar de zenuwen in het peloton langzaamaan toenamen, zal in de kopgroep de hoop kilometer voor kilometer gegroeid zijn. De voorsprong schommelde de hele tijd rond de gouden formule van een minuut per tien kilometer. Op tien kilometer voor de finish hadden de vier namelijk nog iets meer dan een minuut, bij de vod van de vijf kilometer was die marge nog 40 seconden.

Julius van der Berg plaatste 1.500 meter voor de finish een demarrage, sloeg een gaatje met zijn medevluchters, maar Eenkhoorn liet zijn landgenoot niet rijden. Op het moment dat de kopgroep bij elkaar kwam, was daar ook het peloton.

DEMARE DOET HET

Ramon Sinkeldam reed in dienst van Démare het gat dicht en de Fransman rondde het werk van zijn Nederlandse teamgenoot succesvol af. Phil Bauhaus, die nog hard kwam opzetten, eindigde op kleine afstand tweede, voor Mark Cavendish en dagfavoriet Fernando Gaviria

In de top van het klassement valt dus Romain Bardet weg. De Fransman oogde tot nu toe heel sterk en leek een van de belangrijkste kanshebbers op de Trofeo senza Fine. Thymen Arensman is nu de beste geklasseerde renner van Team DSM en mag nu dus mogelijk voor eigen kans gaan.

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Ploeggenoot Combaud in tranen aan de finish na opgave zieke Bardet EEN UUR GELEDEN