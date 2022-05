Giro d'Italia

Diego Rosa was de enige die wel koers wilde maken vandaag. De Italiaan reed zodoende lange tijd in zijn eentje voor het peloton uit. De sprintersploegen hielden Rosa echter binnen handbereik en dus was al vroeg duidelijk dat het een kansloze poging betrof. Op 28 kilometer van de streep werd de eenzame vluchter gegrepen en kon het peloton zich opmaken voor de massasprint.

In de sprint was het Cavendish die als eerste aanging. Het was echter net te vroeg en zo konden Démare en Ewan over de Brit heen springen. Ondertussen was de sprint van Cees Bol totaal mislukt en ook het treintje van Gaviria liep in de soep, tot grote woede van de Colombiaan.

Op de streep was het niet te zeggen wie er gewonnen had. Ewan en Démare durfden allebei niet te juichen, maar na een minuut wachten wees de jury Démare aan als winnaar. Het is de tweede dag op rij dat de Fransman de snelste is.

