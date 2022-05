Giro d'Italia | "Die duim was verdiend, Biniam hield het langer vol" - Mathieu van der Poel

"Het was een bewust gebaar. Die duim was verdiend. Als je ziet hoe ver we weg reden van de rest, was het gewoon een goede sprint. Maar Biniam hield het langer vol", blikte Van der Poel terug voor de start van de elfde etappe.

Giro d’Italia | Van der Poel steekt sportief duim omhoog voor winnaar Girmay

Aanval

Het enige dat hij zichzelf kan kwalijk nemen, is zijn aanval in de finale. "Misschien dat ik daarmee iets te veel energie heb verloren. In de teammeeting gingen wij er vanuit dat de afdaling lastiger zou zijn. Daarom probeerde ik het. Maar uiteindelijk ben ik in de sprint eerlijk verslagen."

Dat Van der Poel al een etappe op zak heeft en mocht rijden in de roze trui helpt hem in het accepteren van de tweede plaats. "De eerste week was natuurlijk geweldig. Wanneer ik nu nog geen etappe had gewonnen, was mijn gevoel misschien anders geweest. Nu kan ik het beter een plek geven."

Giro d'Italia | Biniam Girmay dit maal sterkste in sprint-a-deux met Van der Poel

Waaiers

Woensdag ziet hij alleen kansen voor zichzelf wanneer het peloton door waaiers wordt uitgedund. "Ik denk dat het nerveus wordt in het peloton. Ik weet niet of het gaat breken, maar dat is juist het leuke, dat niemand het weet. Als er waaiers komen en ik zit in de eerste groep wil ik wel sprinten, met een groot peloton sprint ik niet mee."

Waar kijk je?

