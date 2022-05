Giro d'Italia

Na afloop van de etappe reageerde Dumoulin op het grapje: "Het is wel een aardig kereltje, maar hij had even kortsluiting twee dagen geleden."

Voor Jumbo-Visma was vandaag geen dag van uitgesproken kansen. "Het was makkelijk de eerste 100 kilometer en daarna was het best wel koers. Verder was er voor ons als ploeg niet zo heel veel te winnen. We hoopten dat Pascal Eenkhoorn mee zou kunnen zitten in die voorste groep, maar hij miste net de slag op de laatste klim", aldus Dumoulin.

