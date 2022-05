De renners krijgen niet de tijd om de draad weer rustig op te pakken na de rustdag. Dinsdag staat er meteen een loodzware bergetappe op het programma met 5.250 hoogtemeters. Ook de dag erna moet er stevig geklommen worden.

Pas op donderdag is er weer de mogelijkheid om even bij te komen, aangezien dat naar alle waarschijnlijkheid de laatste kans voor de sprinters gaat worden. Daarna breekt het slopende slotweekend aan. Vrijdag staat opnieuw een bergetappe op het programma en zaterdag gaat het peloton naar het dak van de Giro.

Marmolada

De Cima Coppi ligt dit jaar op 2.239 meter op de Pordoipas. Daarna is het echter nog lang niet klaar, want er wordt gefinisht op de Marmolada. De kans is groot dat we na zaterdag weten die deze Giro d'Italia gaat winnen, want zondag wordt afgesloten met een korte tijdrit van 17,4 kilometer in Verona.

Richard Carapaz zal graag een kopie willen van het scenario van 2019. De Ecuadoriaan kwam toen in zijn roze leiderstrui het amfitheater van Verona binnen rijden en schreef zijn eerste grote ronde op zijn naam. De tijdrit is identiek aan die van drie jaar geleden.

Favorieten

Richard Carapaz lijkt op koers te liggen om de Giro opnieuw te winnen. Carapaz is erg stabiel bergop en zal niet schrikken van het zware parcours in de laatste week. Bovendien zal hij tevreden hebben toegekeken hoe meerdere concurrenten uit het klassement wegvielen. Romain Bardet stapte ziek af en andere grote namen als Valverde, Yates, Kelderman en Ciccone verloren erg veel tijd de eerste twee weken.

Toch is deze Giro d'Italia nog allesbehalve beslist. Jai Hindley staat op slechts 7 seconden van Carapaz en Joao Almeida heeft een halve minuut achterstand op de roze trui. Als Almeida in de zware laatste week niet al te veel tijd meer verliest, kan hij op de slotdag toeslaan. Almeida is de enige renner in de top-5 die over een goede tijdrit beschikt. De tijdrit in Verona is weliswaar kort, maar een halve minuut is voor een specialist als Almeida speelbaar.

Hindley

Als Hindley de Giro wil winnen, zal hij daarvoor al het verschil moeten maken. De Australiër is een erg matige tijdrijder. In 2020 ging Hindley nog in het roze de laatste dag in, maar verprutste hij het in de race tegen de klok. Het voordeel voor Hindley is dat Carapaz ook geen topper is op dit vlak en dat Bora-Hansgrohe met Kelderman en Buchmann over nog twee sterke renners beschikt.

Datzelfde geldt voor nummer vier Mikel Landa, die op 59 seconden van Carapaz staat en Domenico Pozzovivo die daar 2 seconden achter staat. Landa en Pozzovivo zijn erg beroerde tijdrijders. Als zij richting het podium willen, moet hiervoor ook de basis in de bergen worden gelegd. Pello Bilbao kan wel aardig tijdrijden. De Spanjaard staat nu zesde op 01:52 seconden van de leider.

Bergtrui en puntentrui

Koen Bouwman pakte dit weekend de bergtrui weer terug. De Nederlander heeft nu 109 punten en wordt gevolgd door Diego Rosa met 92 punten. Deze twee lijken het uit te gaan vechten in de laatste week, want nummer drie Hindley gaat uiteraard voor een goed klassement in de laatste week.

Bouwman krijgt vermoedelijk alle ruimte van zijn ploeg, nu Dumoulin is afgestapt en Tobias Foss en Sam Oomen nergens te bekennen zijn in het algemeen klassement. Diego Rosa heeft met Alejandro Valverde op de elfde plek een ploeggenoot in positie om nog voor de top-10 te strijden. Voor de eindoverwinning lijkt Valverde echter kansloos en dus zal ook Rosa vrijgelaten worden door de ploeg.

Toch zijn er nog kapers op de kust. In de slotweek zijn zo veel punten te verdienen, dat niemand nog kansloos is. Giulio Ciccone staat vierde met 58 punten en is een gevaarlijke klant nu zijn algemeen klassement naar de vaantjes is. Zelfs renners als Hindley en Carapaz kunnen min of meer per ongeluk de bergtrui winnen. Als het peloton besluit de kopgroep niet te laten rijden in de bergetappes zullen de klassementsmannen veel punten oprapen als bijvangst.

Démare

Met Bauke Mollema, Wilco Kelderman en Wout Poels heeft Nederland ook de nummer 8, 9 en 10 van het bergklassement in handen. Poels lijkt niet in topvorm en Kelderman zal moeten knechten voor Buchmann en Hindley. Daarmee lijkt Mollema de meest serieuze kanshebber. Het tijdperk zat al een aantal keer in de ontsnapping en loert nog op een kans om een etappe te winnen. Dit doel valt goed te combineren met de bergtrui.

De strijd om de puntentrui is stukken minder spannend. Als Arnaud Démare op zijn fiets blijft zitten, is er niemand die hem kan bedreigen. De enige die daar deze week nog toe in staat was, schakelde zichzelf uit met een fles champagne en dus heeft Démare vrij baan. Met 238 punten staat de Fransman op een straatlengte van Cavendish en Gaviria, die 121 en 117 punten hebben.

