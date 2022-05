De bidons zijn gemaakt van plantaardige materialen en bevatten geen plastic. Binnen drie maanden zullen ze volledig vergaan als ze blootgesteld worden aan micro-organismen, warmte en vocht. Cannondale hoopt dat de rest van het peloton zal volgen en stelt de innovatie beschikbaar voor alle ploegen.

Giro d'Italia | "Relaxt om in de luwte mee te rijden" - Wilco Kelderman kijkt uit naar de Giro

