Binnen een week start de 105e Giro d'Italia , maar dat de titelverdediger dit jaar zou ontbreken was al enige tijd duidelijk, toen de eerste foto's van Bernals ongeval op 24 januari vanuit Colombia binnen sijpelden. De voormalige Tour-winnaar had bijna alles gebroken wat hij kon breken, toen hij trainend op zijn tijdritfiets was gebotst op een stilstaande bus.

TWINTIG BREUKEN

Ad

In het kleine lichaampje van Bernal werden maar liefst twintig breuken geteld, waaronder enkele ribben, een ruggenwervel een dijbeen en een knieschijf. Er werd zelfs even gevreesd voor het leven van de renner en het viel niet uit te sluiten dat hij tot een rolstoel veroordeeld zou blijven.

Giro d'Italia Wielrennen | Carapaz duidelijke kopman in Giro-selectie Ineos-Grenadiers GISTEREN OM 14:39

We zijn nu drie maanden verder en Bernal zit inmiddels alweer op de fiets. Volgens zijn dokter Gustavo Uriza, neurochirurg van La Sábana, de kliniek waar Bernal geopereerd werd, zou hij na 120 dagen zelfs weer zijn maximale kracht moeten kunnen leveren.

Als het aan hem lag zou de winnaar van de vorige Giro dus binnenkort al kunnen terugkeren in het peloton: "Zijn coaches in Europa moeten hem groen licht geven, maar volgens mij is hij er dan klaar voor.”

TERUGKEER

Het zou een volgende stap zijn in het opmerkelijke herstel van de Colombiaan. De 25-jarige renner zat nauwelijks een maand na de harde klap al op een hometrainer en hoewel hij nog altijd loopt met ondersteuning van een wandelstok, zat hij inmiddels ook weer op een racefiets.

De gelukkigste dag van zijn leven, zo omschreef Bernal zijn eerste tochtje op de fiets aan de zijde van zijn vriendin María Fernanda Motas. Sindsdien ging het alleen maar beter met zijn fysiek. Begin april zat hij in een week zelfs alweer 23 uur op de fiets. Daarin legde hij bijna 600 kilometer af.

EB PROJECT

Behalve werken aan zijn herstel zat Bernal ook niet stil. Het was altijd zijn droom geweest op zijn ervaringen over te brengen op een jongere generatie, maar in het drukke wielerbestaan had hij daar nooit tijd voor gehad.

Die tijd was hem nu wel gegund. Bovendien had zijn bijna-doodervaring hem geleerd hoe kwetsbaar het leven is. Hij kon zijn sociale ambities niet uitstellen tot na zijn carrière, maar moest er nu al mee beginnen.

Het resultaat van deze inspanningen is het EB Project, een wielervereniging van achttien jonge Colombianen, die onderverdeeld zijn in drie leeftijdscategorieën: pupillen, junioren en Onder-23. De presentatie van het project vond enkele dagen geleden plaats in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.

EUROPA

Zijn ploeg INEOS-Grenadiers had hem toestemming gegeven om tot de presentatie van zijn project in Zuid-Amerika te blijven, maar nu is het tijd voor zijn terugkeer naar Europa voor de volgende stap in zijn herstel.

"Ik hoop binnenkort te kunnen lopen zonder wandelstok en ook pijnvrij op de trappers te staan", lichtte Bernal zijn ambities voor de nabije toekomst toe. Dit seizoen lijkt een terugkeer niet haalbaar, maar dat Bernal een comeback zal maken, lijkt vrijwel zeker en dat alleen al zou een prachtige overwinning voor de kleine Colombiaan zijn.

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d'Italia | Jumbo-Visma begint met drie kopmannen aan eerste grote ronde van seizoen 26/04/2022 OM 14:05