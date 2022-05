Giro d'Italia

Karsten Kroon is drie weken lang te horen als commentator op Eurosport. Kroon denkt dat aan het einde van die drie weken een Fransman met de roze trui in Verona staat: “Ik denk dat de Giro 2022 gewonnen gaat worden door Romain Bardet. Hij reed samen met Thymen Arensman een zeer knappe Ronde van de Alpen."

"De ploeg is hongerig na een matig voorjaar en hij vindt op zijn weg een parcours dat voor hem gemaakt is. Er zijn weinig tijdritkilometers en veel klimkilometers. Voor mij is de favoriet voor de eindzege Romain Bardet", aldus Kroon.

Eisel gaat voor Kelderman

Bernie Eisel heeft meer vertrouwen in een andere 31-jarige renner. "Ik denk dat Wilco Kelderman de zege mee naar Nederland neemt. Hij heeft een van de beste ploegen om zich neen met Hindley, Buchmann en natuurlijk Benedetti als ervaren wegkapitein."

"Ik denk dat alle favorieten een dag gaan hebben waar ze tijd verliezen en zoals gebruikelijk gaat het in de Giro allemaal om de laatste dagen. Misschien komt het wel neer op een gevecht tijdens de op een na laatste etappe naar La Marmolada. Ik ben natuurlijk niet objectief als sportief directeur van Bora-Hansgrohe, maar ik duim voor Wilco dat hij de pech van de laatste jaren een keer de baas is", zo zet Eisel zijn gedachten uiteen.

