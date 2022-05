Lang leek het erop dat Ewan in ieder geval op het podium ging komen. Zelf vond de Australiër ook dat de voorbereiding op de eindsprint goed was: "Ik zat in het derde wiel en dat was een perfecte scenario voor mij."

"Het ging mis toen Magnus Cort Nielsen en ik allebei naar rechts gingen en we elkaar raakten. Volgens mij schakelde ik toen, waardoor ik een veel te groot verzet had. Girmay en Van der Poel kwamen toen bij elkaar en ik zat te dicht op het wiel. Toen Girmay aanging, raakte ik het wiel en vanaf dat moment was alles verloren", aldus Ewan.

Ad

Giro d'Italia Giro d’Italia | Kelderman verwacht zware tijdrit - “Je komt geen moment in je ritme” 9 MINUTEN GELEDEN

Tevreden over vorm

De valpartij betekent gelukkig niet dat Ewan de Giro d'Italia al na één etappe moet verlaten, zoals dat bijvoorbeeld bij de Tour de France vorig jaar wel het geval was na drie ritten: "De blessures zijn op dit moment vooral schaafwonden, maar dat je nooit helemaal zeker. Ik weet wel zeker dat ik niets gebroken heb, dus dat is goed."

Ondanks alles was Ewan tevreden over zijn ploeg en vorm gisteren: "Ik voelde me erg goed. In de laatste kilometer, toen ik wist dat ik moest volgen, kon ik ook volgen. Er zijn veel positieve punten die we kunnen meenemen uit deze etappe. Het team was heel goed en iedereen deed wat van hem verwacht werd. Ik voelde me zelf ook erg sterk."

Giro d’Italia | Bekijk ingezoomd en wel hoe Van der Poel wint van Girmay in strijd om roze trui

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer exclusief en live op Eurosport en discovery+. Dagelijks verzorgen Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon het commentaar bij de etappes. Elke dag volgt na de finish een Kop over kop-show. Mis dus niks van de 105e Giro d'Italia en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Giro d'Italia Giro d’Italia | Kelderman verwacht zware tijdrit - “Je komt geen moment in je ritme” 11 MINUTEN GELEDEN