Giro d'Italia

De voorbereiding van Ewan was niet ideaal, maar zelf denkt hij daar geen last van te ondervinden. "Ik heb een paar tegenvallers gehad met wat ziekte eerder in het jaar. Daardoor heb ik een paar van mijn grote doelen moeten missen, maar nu ben ik daarom extra gemotiveerd voor deze Giro. Ik voel me goed."

In de massasprints zal Ewan het onder andere opnemen tegen veteraan Mark Cavendish. Dit is voor Ewan extra bijzonder: "Toen ik als klein jongetje aan het fietsen was, domineerde hij de sprints al. Hij was altijd iemand waar ik tegenop keek. Het is mooi om nu tegen hem te racen."

Man tegen man

De kans dat het in de eerste etappe al een man-tegen-man gevecht wordt tussen de twee spurters is volgens Ewan klein. "Ik denk dat het lastig wordt voor ons, maar ik ga het proberen. Ik heb de laatste klim vandaag gereden. Hij is zwaar, maar niet te zwaar. Ik ga het proberen en dan zien we wel."

Negen keer eerder stond Ewan aan de start van een grote ronde en slechts één keer haalde hij de eindstreep. Daar zal voorlopig geen verandering in komen, zo schat de Australiër in. "Waarschijnlijk rijd ik hem niet uit nee. Ik moet de Tour de France ook nog rijden. Voor mij als sprinter is het erg lastig om twee grote rondes uit te rijden. Een klimmer kan zichzelf misschien nog een keer opladen, maar een sprinter is na één grote ronde helemaal gesloopt."

