Giro d'Italia

"We hebben gisteren weinig in de wind gereden. De benen voelden nog goed en we hadden al veel snelheid. Dan is het heel jammer dat het zo afloopt. Er had best iets moois ingezeten. Maar ik ben ook blij dat er niemand is gevallen", blikt Bol terug op de zesde etappe.

"Ik werd gewoon van mijn fiets gereden. Het lijkt mij duidelijk wie daar verantwoordelijk voor is. Gaviria dook in een gat waar geen ruimte voor was. En daar heeft de UCI hem ook voor bestraft."

Flink afzien

De zevende etappe met veel klimwerk wordt pittig voor de Nederlandse sprinter. "Het wordt genieten", zegt Bol met cynische ondertoon. "Nee, ik ga flink afzien vandaag. Maar we hebben een aantal sterke klimmers mee. Ik ga mijn best doen om hen zo goed mogelijk te helpen."

