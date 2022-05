Aangezien het de verwachting is dat het morgen voor de klassementsmannen zal zijn, liggen er deze Giro d'Italia niet veel kansen meer voor de vluchters. Toch houdt Gijs Leemreize hoop op een etappezege. "Het is twee keer een vlakke start. Als het vandaag niet lukt om mee te zitten, ga ik het morgen alsnog proberen."

De Jumbo-Visma-renner heeft dus grootse plannen, maar op de vraag van Eurosport-verslaggever Sander Kleikers of hij in deze derde week nog fris is, kan hij heel duidelijk zijn: " Eh... nee."

Leemreize kende gisteren zijn eerste moeilijke dag. "Gisteren was ik mentaal voorbereid op een redelijk rustig dagje en als het dan tegenvalt, dan doet alles pijn. Ik voelde me voor het eerst echt niet goed op de fiets."

"Als ik er vandaag weer voor ga, hoop ik dat het vanzelf beter gaat", blikt Leemreize vooruit op de zware 19e etappe, waarin hij wil gaan aanvallen om zich af te leiden van de pijn na twee zware Giro-weken.

