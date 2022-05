De vijftiende etappe leek in het begin weer helemaal los te barsten net zoals een dag geleden. Het duurde ruim 70 kilometer voordat er een kopgroep ontstond. Zo'n 26-tal renners reed weg bij het peloton met maarliefst 8 Nederlanders. Van Arensman, Van der Poel, Bouwman, Leemreize, Oomen, Tusveld en Mollema en Van den Berg wist alleen Bouwman verderop in de etappe nog koers te maken.

Blauwe Bouwman

Ad

De renner van Jumbo-Visma droeg al eerder deze Giro de blauwe trui en doordat hij als eerste boven kwam op de Pila-Les Fleurs vergrootte hij zijn voorsprong dat er vanuit de kopgroep niemand meer voorbij hem kon. Morgen mag Bouwman dus weer starten in het blauw.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Van Emden over opgave Dumoulin - "Geen complete verrassing" 4 UUR GELEDEN

Op die klim had Bouwman wel zijn energie verschoten, want op de Verrogne moest hij lossen toen Van der Poel op kop reed. Ook Arensman had zijn energie al gebruikt in de beginfase van de koers en het lukte hem niet om de kop van de koers te volgen.

Succes Trek-Segafredo zet voort

Uiteindelijk waren het Hugh Carthy, Giulio Ciccone en Santiago Buitrago die als eerste begonnen aan de slotklim richting Cogne. Buitrago moest al vroeg het tweetal laten gaan en met één goed getimede aanval van Ciccone zag Carthy ook zijn kansen op de dagzege verdwijnen. De Brit leek zichzelf wat opgeblazen te hebben, want hij zakte ook nog verder terug op de lange slopende slotklim.

Ciccone voegt met deze dagzege nog meer waarde toe aan het succesverhaal van Trek-Segafredo deze Giro. Met Juan Pedro Lopez hebben ze de afgelopen weken maarliefst tien dagen lang de roze trui in de ploeg gehad. De dagzege van Ciccone in zijn eigen grote ronde is de kers op de taart. En dan moet de dag van Mollema nog komen.

Geen gevaar voor roze

Richard Carapaz behoudt aan het eind van de rit zonder problemen zijn roze trui. De klassementsmannen leken het de dag voor de rustdag wat rustig aan te doen. Wel pakt Martin nog zo'n twee minuten op zijn concurrenten. In het begin van de etappe was er nog wel een momentje voor Carapaz. Met een wat rare manoeuvre kwam de Ecuadoriaan ten val. Daarbij nam hij onder andere Yates mee. Alle renners konden hun weg vervolgen en zonder al te veel erg.

Giro d’Italia | Leven in roze trui start voor Carapaz met valpartij tussen de grote namen

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Van Emden over opgave Dumoulin - "Geen complete verrassing" 4 UUR GELEDEN