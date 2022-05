"Ik had goede benen en kon de volle buit pakken op de tweede klim. Daar lag vandaag mijn finish", sprak Bouwman na afloop.

"Op de rustdag wist ik dat ik deze week twee keer mee moest in de vlucht om punten te pakken. Dat is nu al gelukt. Hierdoor sta ik er nu goed voor. Donderdag is een relatief rustige dag. Vrijdag ga ik weer proberen mee te zitten."

Ad

Leemreize

Giro d'Italia Giro d'Italia | Mikel Landa trapt niet in het theatrale afzien van Richard Carapaz 36 MINUTEN GELEDEN

Ook over de ploeg is hij tevreden. "We zaten met drie man mee en hadden controle. Alleen toen die groep van vier weg was, zaten we er niet bij."

"Gelukkig konden we toen op de klim de oversteek maken. Prachtig ook wat Gijs Leemreize heeft laten zien. Hij reed een super koers."

Giro d'Italia | "Weinig Nederlanders die een bergtrui aan de muur hebben hangen" - Bobbie Traksel

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Wielrennen Giro d'Italia | "Weinig Nederlanders die een bergtrui aan de muur hebben hangen" - Bobbie Traksel 37 MINUTEN GELEDEN