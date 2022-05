"Het eerste pak dat ik had, was met de bandjes. Daar heb ik mijn nummers op gelaten. Toen heb ik natuurlijk die roze trui gepakt en ben ik mijn tweede pak in mijn koffer vergeten", vertelde Van der Poel.



"De ploeg had alleen nog maar een pak zonder de vlag op mijn mouw als reserve. Ik heb toen een paar dagen zonder de bandjes gereden. Ik sta er zelf niet zo bij stil. Het is een klein detail, maar wel leuk natuurlijk."

Waar kijk je?

Ad

Giro d'Italia Giro d'Italia | "Perfecte samenwerking tot de finish" - Dries De Bondt over de kopgroep 9 MINUTEN GELEDEN

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Live - Secondes in het klassement of minuten voor de vluchters? Volg ons liveblog 15 MINUTEN GELEDEN