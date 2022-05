Giro d'Italia

Het uitspreken tegen de huidige politiek in Hongarije is een gevoel onderwerp voor de oppositie, laat staan voor sporthelden. Daarom was het ook pas op de rustdag, na de 'verhuizing' naar Sicilië, dat Guarnieri tekst en uitleg gaf bij zijn statement: "Het was soort van stil protest, maar ook weer niet."

Op de social media van de Italiaan is al voor een langere tijd de regenboogvlag te zien op zijn profiel. Dit is een teken van solidariteit voor de LGBT+-gemeenschap en dus is het protest van Guarnieri niet geheel onverwacht: "Dit speelde al langer in mijn gedachten. Jullie weten allemaal wel van de wet die halverwege 2021 in Hongarije van kracht is gegaan. Ik sprak er in december al over met mijn Hongaarse ploegmaat, Atilla Valter, en ik vroeg hem wat zijn kijk was op de gebeurtenissen in zijn land. Dit idee had ik al voor een langere tijd."

We zijn geen superhelden

"Ik wist niet wat voor een statement ik kon maken, maar toen ik zag dat er een armband was besloot ik deze te dragen tijdens de ploegenpresentatie."

"We zijn geen superhelden, en je gaat er vanuit dat ze niet zoveel kunnen maken tegen een buitenlander voor het oog van de wereld. Ik heb mijn kans gepakt en ik heb mijn voordeel genomen van de positie waarin ik mij bevind en veilig voel", ging Guarnieri verder tijdens een persmoment op de rustdag.

De risico's

"Ik heb nagedacht over het feit dat ik iemand kwaad had kunnen maken, maar ik dacht meer over het publiek dan de politiek. Ik dacht dat iemand mij tijdens mijn tijdrit zou proberen een klap te geven, maar dat kan ik wel aan. Dus 'waarom niet?' bedacht ik me. Het is Europa, dus ik was er van overtuigd dat ik mijn statement kon maken zonder een risico te nemen."

Op de vraag of Guarnieri vond of de Giro eigenlijk wel van start had moeten gaan in Hongarije gaf de Italiaan een afgewogen antwoord: "Aan de ene kant is het correct om het contract te eren, aan de andere kant misschien ook weer niet. Het is lastig balanceren tussen het vechten voor dingen die juist zijn en het verdienen van je eigen boterham."

