Giro d'Italia

"Het zit vandaag wel in mijn hoofd, ja. Of eigenlijk blijft die val voor altijd in mijn hoofd zitten", zei Engels voor de start van de etappe. "Ik ben er al eens teruggeweest, maar het gaat toch weer heel speciaal zijn. Ik heb ook veel berichten gekregen van collega's en oud-collega's. Dat doet me veel."

Engels krijgt nog steeds kippenvel op zijn armen wanneer hij denkt aan het moment waarop hij die dag de finish passeerde. "Die stilte aan de finish was vreselijk. Je voelt dat er wat is, maar je weet niet wat. Die onzekerheid, het wachten... het was verschrikkelijk. Het moment dat wij vervolgens hoorden dat Wouter was overleden, staat mij nog altijd goed bij. Dat moet je een plek geven, maar het gaat nooit meer weg."

Routeboek

Jos van Emden maakte die bewuste dag deel uit van het peloton. "Toen ik het routeboek zag, wilde ik deze bladzijde het liefst snel overslaan. Misschien had de organisatie met deze rit moeten wachten tot er geen renners meer zijn die deze dag in het peloton zaten."

"Aan de andere kant is het goed om Wouter te blijven herinneren", vervolgt Van Emden. "Ik weet daarom niet wat de juiste beslissing is."

Verwerkingsproces

Renaat Schotte herkent het gevoel van Van Emden. "Van mij had deze passage niet gehoeven. Het komt allemaal weer terug op deze manier. Aan de andere kant helpt het in het verwerkingsproces. Ik had niet verwacht dat dit bij mij nog niet afgelopen was."

De herdenking vindt de Sporza-commentator dan ook de positieve kant van de passage van de Passo del Bocco. "Wouter blijft op deze manier in leven. Ook voor zijn ouders, vriendin en dochtertje dat hem nooit heeft gekend. Zij kan bijzonder trots op hem zijn, want Wouter was een geweldige gast."

