De strijd om een plek in de kopgroep was al snel gestreden. Met name sprinters zullen daarmee blij zijn geweest. De start van de etappe was namelijk heftig met een drietrapsraket van beklimmingen.

Diego Rosa reed solo vooruit, waarna Joe Dombrowski, Natnael Tesfatsion Felix Gall, Eduardo Sepúlveda, James Knox Jonathan Caicedo, Filippo Zana, en Nans Peters zich bij hem voegden. De korte solo van Rosa leverde hem wel een karrevracht bergpunten op.

Ad

Op de een na laatste klim van de dag, de Passo Lanciano een klim van 10 kilometer a 7,6 procent, kwam hij ook als eerste boven waardoor hij de blauwe bergtrui overnam van Koen Bouwman. Achter de kopgroep reed het peloton rustig naar boven.

Giro d'Italia Giro d’Italia | Roze of oranje? Dit was heerlijke en prachtige eerste week van de Giro! 4 MINUTEN GELEDEN

Afdaling met slachtoffers

De beklimming van de Lanciano leverde geen vuurwerk op, de afdaling des te meer. Tesfatsion miste een bocht en belandde in het Italiaanse gras. Ook Wilco Kelderman kreeg te maken met pech onderweg. Terwijl het peloton hard naar beneden daalde moest hij zijn fiets wisselen en zonder ploegmaats naar het peloton rijden.

Bij de Blockhaus was het gedaan met de kopgroep. De klassementsmannen moesten met hun billen bloot op de steile klim, waarop Merckx ooit zijn eerste etappezege pakte in een Grote Ronde. Onder aanvoering van Ineos-Grenadiers moesten de eerste favorieten de groep laten gaan. Wilco Kelderman, Simon Yates waren slachtoffer van het sleuren op kop van zowel Pavel Sivakov als Richie Porte. Kelderman en Yates kwamen na elkaar over de finish en verloren rond de elf minuten op winnaar Hindley.

Giro d’Italia | Tesfatsion mist een bocht in de afdaling en schiet rechtdoor langs de vangrail

Carapaz valt aan

Richard Carapaz was de eerste favoriet die aanging. Romain Bardet en Mikel Landa konden de Ecuadoriaanse olympisch kampioen knap volgen. Onder aanvoering van João Almeida sloten Domenico Pozzovivo en Jai Hindley weer aan.

De zes renners gingen sprintend op de streep af. Hindley, Bardet en Carapaz reden naast elkaar, maar het was verrassend de eerstgenoemde die de overwinning pakte.

Na de finish konden de rekenmachines boven tafel gehaald worden om te bepalen wie de roze trui zou mogen dragen. Op de streep behield López echter net genoeg seconden voorsprong om zijn trui te behouden. Hij leidt het klassement met twaalf seconden op Almeida en veertien op Bardet.

Giro d’Italia | “Mooi dat ik een beetje bij Bardet blijf” - Arensman tikt als tiende aan op Blockhau

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Roze of oranje? Dit was heerlijke en prachtige eerste week van de Giro! 4 MINUTEN GELEDEN