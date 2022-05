Giro d'Italia

Er gebeurde van alles in de etappe met de meeste hoogtemeters van deze Giro. Meer dan 5.200 meter moest er gestegen worden vandaag. Toch zou je dat niet verwachten bij het zien van de eerste kopgroep. Daar zagen we renners als Van der Poel en Cavendish. Lang hield de groep het echter niet vol. Ze werden gegrepen door een grotere groep klimmers, die de rest van de dag kleur zouden geven aan de etappe.

Onder andere Koen Bouwman, Wout Poels, Pascal Eenkhoorn, Thymen Arensman en Wilco Kelderman zaten in de kopgroep. Bouwman vocht een verwoede strijd uit met Giuliu Ciccone voor de bergpunten. De eerste slag was voor Ciccone, maar op de Mortirolo kon de Italiaan niet mee en dus was Bouwman de winnaar van de dag voor de blauwe trui.

Sterke kopgroep

Andere grote namen in de kopgroep waren Hugh Carthy, Guillaume Martin, Alejandro Valverde, Lennard Kamna. In de afdaling van de Mortirolo bepaalde Vincenzo Nibali het tempo en dat kostte zijn landgenoot Pozzovivo de kop. Hij ging onderuit en kwam op een minuut van de klassementsmannen te rijden. De Italiaan wist terug te keren, maar had wel de nodige fysieke schade opgelopen.

Uiteindelijk vormden acht renners de kopgroep die het tot het einde zou strijden voor de etappe. Dit waren Thymen Arensman, Wout Poels, Lennard Kamna, Koen Bouwman, Alejandro Valverde, Hugh Carthy en Jan Hirt. Bouwman was de eerste die moest afhaken in deze groep, maar daar zal de Nederlander niet van wakker liggen. Zijn etappe was geslaagd na de 40 punten op de Mortirolo. Wout Poels werd door zijn ploeg gesommeerd zich te laten zakken voor Mikel Landa.

Het peloton jaagt

Pas na de Mortirolo ging het peloton echt vaart maken en toen ging het ineens snel met de voorsprong. Binnen een mum van tijd werden er minuten afgereden onder leiding van Bahrain-Victorious en Astana. In de laatste afdaling vond Lennard Kamna het vervolgens niet snel genoeg gaan en dus besloot hij aan te vallen en een serieus gat te slaan.

Op iets meer dan dertien kilometer van de streep vond ook Arensman het tempo te laag. Hij ging alleen op zoek naar de Duitser en liet Valverde, Hirt en Carthy achter zich. Even later ging ook Hirt in de aanval en sloot hij aan bij Arensman. Ondertussen moest Emanuel Buchmann de groep met favorieten laten gaan en ook Pozzovivo kon het tempo niet aan.

Bahrain-Victorious bleef het tempo bepalen, maar kreeg de schrik van zijn leven toen bergop de twee kopmannen onderuit gingen. Bilbao lette niet op en nam Landa mee in zijn val. De schade viel echter mee. Niet veel later moest Bilbao er wel vanaf toen Landa versnelde. Hij kreeg Hindley en Carapaz met zich mee. Almeida dreigde meerdere keren terug te keren, maar dat liet vooral Hindley niet gebeuren.

Strijd om de winst

Op ongeveer tien kilometer van de streep werd duidelijk dat Kamna, Arensman of Hirt de rit ging winnen. De twee achtervolgers wisten de aansluiting te vinden en gingen erop en erover bij Kamna. Niet lang daarna wist Hirt een gaatje te slaan met Arensman en dus kwam de Tsjech als eerste boven. In de afdaling kwam Arensman nog wel dichterbij, maar achterhalen kon hij Hirt niet meer.

De drie sterke klassementsrenners pakten uiteindelijk 11 seconden op Almeida. Hindley won de sprint van het groepje en pakte nog een aantal waardevolle bonificatieseconden.

