"De Giro is samen met de Amstel Gold Race mijn favoriete koers. Ik hou ook van het land. Ik ben heel blij weer terug te zijn", sprak Dumoulin na de ploegenpresentatie. "Ik begin mij de laatste weken steeds beter te voelen en heb vertrouwen in de strijd."



Komend weekend hoopt Dumoulin in Hongarije een mooie basis te leggen voor de rest van de Giro. "In de eerste etappe probeer ik de besten te volgen zodat ik geen tijd verlies. Tijdens de tweede etappe, de tijdrit, wil ik er helemaal voor gaan. Dat gaat heel leuk worden."

Wielrennen | “Nog tijd zat richting de Giro” - Jumbo-Visma niet bezorgd om Dumoulin

Ad

Rentree

Giro d'Italia Giro d'Italia | "Ik begin mij steeds beter te voelen" - Hoopgevende woorden van Tom Dumoulin 2 UUR GELEDEN

Dumoulin won in 2017 als eerste Nederlandse man ooit de Giro d'Italia. Een jaar later eindigde hij als tweede in zowel Italië als bij de Tour de France. Daarna kreeg hij te maken met zowel fysieke als mentale tegenslag. Hij stopte vorig jaar zelfs even met wielrennen. Vorig jaar maakte Dumoulin zijn rentree met een knappe tweede plaats tijdens de olympische tijdrit.

In 2022 wil het echter nog niet vlotten met de 31-jarige Nederlander, mede vanwege een coronabesmetting. Zo kon hij niet overtuigen in de UAE Tour (hoewel hij nog als derde eindigde tijdens de tijdrit) en stapte uit tijdens de derde etappe van de Ronde van Catalonië . Mogelijk kan hij tijdens de Giro d'Italia zijn ware aard weer laten zien.

Volta Limburg Classic | Ondanks lekke band laat Dumoulin gezicht weer vooraan zien

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d'Italia | Volg hier de ploegenpresentatie in Boedapest GISTEREN OM 07:40