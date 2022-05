Giro d'Italia

Het blijft een bizar verhaal. Girmay won dinsdag de etappe van Pescara naar Jesi door in een sprint van een gereduceerde groep af te rekenen met Mathieu van der Poel. Tijdens de huldiging ging het mis. Hij kreeg de kruk van de fles prosecco in zijn oog en vertrok naar het ziekenhuis. Een dag later bleek hij niet op tijd te zijn hersteld om op te kunnen stappen voor de elfde etappe.

Hoewel de schade lijkt mee te vallen, is het risico op bloedingen te groot wanneer Girmay woensdag van start gaat. Het is een flinke teleurstelling voor hem, zo laat hij weten. "Ik vind het heel jammer, maar ik moet mijn oog meer rust geven om hem weer op krachten te laten komen. Ik bedank iedereen voor zijn of haar support en kijk uit naar de rest van het seizoen."

Ondanks de verwonding beleefde Girmay een leuke avond met zijn ploeg. "Toen ik terugkwam van het ziekenhuis hebben wij de zege gevierd met al mijn ploeggenoten en de stafleden. Natuurlijk was iedereen wel bezorgd, maar omdat de vooruitzichten goed zijn, hebben we ook kunnen genieten van de overwinning."

Ploeggenoten

Girmay blijft benadrukken hoe blij hij is met zijn ploeggenoten van Intermarché-Wanty-Gobert. "Ik ben teleurgesteld, maar ook nog heel blij. Het hele team heeft het gisteren geweldig gedaan. Ze hebben een ongelooflijke prestatie geleverd en mij aan de overwinning geholpen. De winst heb ik voor 99 procent aan hen te danken."

De vooruitzichten zijn daarom goed. "We helpen en supporten elkaar. Er heerst een prima sfeer. We zitten pas in het begin van het proces. We gaan er alles aan doen om in de toekomst nog meer te winnen."

