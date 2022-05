Giro d'Italia

"Buitrago was duidelijk sterker, dus ik kan er wel mee leven", blikte Leemreize terug. "Maar ik heb wel even de hoop gehad dat ik 'm ging pakken. Daarom overheerst bij mij nu vooral de teleurstelling."

"We hadden volgens mij anderhalve minuut aan de voet van de klim. Mathieu van der Poel begon direct zo hard. Ik dacht toen al, dat houdt hij nooit vol. Ik koos voor mijn eigen tempo, maar ging misschien ook iets te snel. Ik hoorde al dat Buitrago dichterbij kwam. Het was vanaf dat moment echt sterven. Ik kon echt niet meer toen hij versnelde. Het lactaat spoot uit mijn oren", analyseerde Leemreize.

Ondanks de teleurstelling is de 22-jarige Nederlander blij wat hij laat zien deze Giro. "Het gaat goed. Ik heb mezelf gisteren kunnen sparen en dat pakte vandaag goed uit. Ik probeer mijn dagen uit te kiezen."

