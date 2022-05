"Het is heel jammer dat het niet is gelukt. Ik heb continu gedacht dat we het konden redden", blikte Eenkhoorn terug.

Sprintersploegen breken

Ad

"Ik dacht dat wanneer we vol door zouden gaan, we de sprintersploegen wel konden breken. Uiteindelijk ontstond er toch een soort spelletje voorin waardoor de samerwerking minder werd. Of ze moeten echt steeds mindere benen hebben gekregen. Het is heel zonde dat het daardoor misliep", vervolgde hij. "De finale was ook erg lastig, omdat de weg steeds licht omhoog liep."



Met Julius van den Berg had hij een goed maatje in de kopgroep. "Hij kon mooi op de klim zijn wagonnetje aanhaken. Ik wilde vol rijden, omdat ik vermoedde dat de sprinters het daar wat rustiger aan wilden doen. Julius had juist op de dalende en vlakke stukken een grote motor."

Giro d'Italia Giro d'Italia | Démare verstevigt leiding in puntenklassement - Check alle klassementen EEN UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Ploeggenoot Combaud in tranen aan de finish na opgave zieke Bardet EEN UUR GELEDEN