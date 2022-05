Giro d'Italia

Na de etappe van dinsdag zag Bol het kurkincident van Biniam Girmay. "Dat zag er niet goed uit. Ik ben gewaarschuwd."

Want als het aan Bol ligt, staat hij een dag later zelf op het ereschavot. "Dat is wel het doel. Er is een kans dat er waaiers komen en er goede sprinters achterop raken. De groep is dan kleiner. Dat ligt mij beter."

Goede richting

De Nederlandse sprinter gaat er alles aan doen om, bij eventuele waaiers, met zijn ploeg in het voorste peloton te belanden. "De wind komt uit de goede richting. Ik zou het leuk vinden als er waaiers ontstaan, maar het is nooit gemakkelijk."



Neemt Team DSM het initiatief? "Met het oog op het algemeen klassement bepalen we op het moment zelf wat we doen. Misschien is het dan niet slim om all-in te gaan, wanneer de wind niet sterk genoeg is. Maar wie weet wat er gaat gebeuren."

