Giro d'Italia | "Ik kon helaas niet pokeren" - Gijs Leemreize na knappe derde plaats

"Ik wist dat als ik met die twee naar de finish zou rijden, het lastig werd met mijn sprint. Maar met een groep op veertig seconden achter ons, kon ik helaas niet pokeren. Het was met zijn drieën ronddraaien tot de laatste kilometer en daarna was het ieder voor zich", blikte Leemreize terug.

Naar elkaar kijken

"Ik heb het nog twee keer geprobeerd. Ik hoopte dat ze niet direct op mijn wiel zouden zitten en naar elkaar gingen kijken. Dan ben je weg. Maar dat gebeurde helaas niet. De derde plaats was het hoogst haalbare", vervolgde de renner die slim meeging met de aanval Lorenzo Rota.

"Pascal (Eenkhoorn red.) had al gezegd dat ik moest gaan, als ik mij goed voelde. Toen die renner van Intermarché-Wanty ging, vond ik het een goed moment en kreeg Oldani mee. Het is jammer dat ik het niet kon afmaken, maar het was desondanks een mooie dag."

