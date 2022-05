"Als ik nu zou mogen tekenen, dan teken ik voor het podium. Alles minder dan dat, daar zet ik nog even mijn handtekening niet onder. Maar misschien ben ik daar over drie weken toch ontzettend blij mee", zegt Dumoulin met een lach op zijn gezicht.

De 31-jarige renner van Jumbo Visma denkt nog vaak terug aan ruim een jaar geleden, toen hij tijdelijk besloot te stoppen met wielrennen. Hij gebruikte deze tijd om na te denken en het plezier in de sport weer terug te vinden.

Ad

Nadenken

Giro d'Italia Giro d'Italia | "Ik teken voor het podium, niet voor minder" - Tom Dumoulin blikt vooruit EEN UUR GELEDEN

Ook de Girowinst van 2017 schoot toen wel eens door zijn hoofd. "Ik heb daar zeker aan gedacht en ook aan de andere mooie overwinningen. Maar dat is niet per se de reden dat ik besloot weer op de fiets te stappen. Het gaat verder dan dat."

De winst van de roze trui blijft voor hem een geweldige herinnering. "Vooral de laatste dag in Milaan was heel bijzonder Op het podium voor al die mensen... Dat was een heel speciaal en emotioneel moment."

Giro d'Italia | "Ik begin mij steeds beter te voelen" - Hoopgevende woorden van Tom Dumoulin

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | "Van der Poel is niet exceptioneel goed" - Ploegleider Roodhooft over favorietenrol 2 UUR GELEDEN