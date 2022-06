Giro d'Italia

"De bergetappes in de laatste week van de Giro, waar we zo naar uitkeken, zijn gewonnen door Jan Hirt, Santiago Buitrago, Koen Bouwman en Alexander Covi. Met alle respect voor deze renners, maar dit zijn niet de namen die je wilt zien in de belangrijkste ritten van de Giro", vindt Bobbie Traksel.



"Het had mooier geweest wanneer Jai Hindey de rit naar de Passo Fedaia had gewonnen. Dat hij kan zeggen 'hier maak ik de slag, die roze trui is voor mij'", vervolgt Traksel. "Of dat Carapaz dat had gedaan, ook goed. Maar nu wint Covi. Kom op zeg, die kan niet eens klimmen."

Ruimte

De vluchters kregen wel heel gemakkelijk de ruimte, vindt Jan Hermsen. "Dan was er een groepje weg met een voorsprong van dertig seconden en dan ging ik even koffie halen. Als ik dan terugkwam, hadden ze zo tien minuten te pakken. En natuurlijk is het leuk dat jongens als Pascal Eenkhoorn en Gijs Leemreize de finale rijden, maar af en toe dacht ik 'ik wil de kampioenen zien'."

Hindley won wel de rit op de Blockhaus. "Maar ook dat was geen indrukwekkende dag. We hadden een sprint van zes, terwijl de laatste keer de nummer drie op drie minuten werd gereden."

Te voorzichtig

Reden de klassementsploegen dan te voorzichtig?", vroeg Sander Valentijn zich af. "Heel INEOS reed te voorzichtig", beantwoordde Traksel de vraag. "Zij hebben grijs gereden, heel triest. Ze hebben gereden alsof de winst al binnen was."

Hermsen: "INEOS heeft vanaf het begin gedacht dat ze de Giro al in de pocket hadden. Ze hebben Hindley nooit als een serieuze concurrent gezien. Carapaz had slechts drie seconden voorsprong, maar ze ondernamen niks. De rest zouden ze wel even fixen in Verona."

Verrassing

De Eurosport-commentatoren hadden de winst van Hindley ook niet zien aankomen. "We lachten toch met Hindley?", zei Traksel. "We dachten terug aan die lompe actie met Kelderman, twee jaar geleden. Hij heeft nu pas laten zien geen eendagsvlieg te zijn."

Ook voor zijn ploeg BORA-Hansgrohe kwam de overwinning als een verrassing. Hermsen: "Hindley was bijna niet gestart, omdat hij ziek was in Luik-Bastenaken-Luik. En Wilco Kelderman was daar natuurlijk gevallen. Het leek er daarom op dat alles in deze ploeg voor Emanuel Buchmann was. En toen reed Hindley ineens zo goed."

