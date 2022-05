"We zijn heel blij mee met Whoop. Het geeft ons belangrijke data over slaap, hartslag en herstel", geeft Castol aan. "Alle informatie kunnen we gebruiken als feedback voor de renners op hun prestaties. We zien bijvoorbeeld hun dagelijkse dagelijkse herstelscore. Daarmee kunnen we inschatten hoe het met een renner gaat."

Ook in de Giro d'Italia is de informatie zeer nuttig. "Wanneer een renner bijvoorbeeld in de aanval is geweest, kunnen we een dag later zien hoe zwaar het was. Dit kan van invloed zijn op de koerstactiek."

