Engels had niet aan zien komen dat het de troef Tom Dumoulin al zo snel kwijt zou raken voor het klassement: "In de tijdrit in Boedapest had Tom al niet het gevoel dat het top ging, maar dat het op de Etna al misging, hadden we niet verwacht."

Zondag kon Dumoulin ook op de Blockhaus het tempo niet volgen. "Het hield niet over. Op zich is het nu beter dat hij wat meer tijd verliest om ruimte te krijgen, maar als hij met de besten mee had gekund, zou dat voor zijn hoofd wel goed zijn geweest."

Ad

Toch zijn er ook goede dingen gebeurd deze Giro, zo benadrukt Engels: "Vergeet niet dat we ook een schitterende etappezege op zak hebben. Koen Bouwman ziet er lief uit, maar het is wel een killer. Hij verloor op de Blockhaus tijd, maar daardoor krijgt hij wellicht meer ruimte en de bergtrui kan ook nog een doel op zich zijn."

Giro d'Italia Giro d’Italia | Het profiel van rit dertien - colletje moet na start in Sanremo voor spanning zorgen EEN UUR GELEDEN

Giro d'Italia | Koen Bouwman wint Nederlandse etappe in Potenza

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Giro d'Italia Giro d’Italia | Het profiel van rit dertien - colletje moet na start in Sanremo voor spanning zorgen EEN UUR GELEDEN