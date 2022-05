Dat Mathieu van der Poel zijn roze trui op de Etna zou verliezen werd al vroeg in de etappe duidelijk. De winnaar van de eerste etappe probeerde nog een aantal keer in de vlucht van de dag te raken, maar mocht niet wegrijden van het peloton. Uiteindelijk kreeg een kopgroep van veertien renners een voorsprong van 12 minuten.

Opgave Angel Lopez

Ad

Ook moest Miguel Angel Lopez al vroeg in de etappe opgeven. 'Superman' kampte al een aantal dagen met een heupblessure en vandaag werd dus duidelijk dat de Colombiaan zo niet verder kon.

Giro d'Italia Giro d’Italia | Dumoulin moet peloton laten gaan tijdens beklimming van de Etna 42 MINUTEN GELEDEN

Roze trui voor kopgroep

De belangrijkste namen in die kopgroep, wat betreft de roze trui, waren Mauri Vansevenant en Valerio Conti. Deze twee renners stonden er het beste voor in het klassement, maar Conti moest al vroeg op de Etna lossen en dus zat Vansevenant in een gouden zetel op weg naar de roze trui totdat Juan Pedro Lopez in de aanval ging. De Spanjaard reed weg bij de kopgroep en brak zo de koers volledig open.

Dumoulin moet vroeg lossen

Ook zal dit niet de Giro worden voor Tom Dumoulin. De kopman van Jumbo-Visma moest al vroeg lossen uit het peloton. Daarmee is hij de eerste kopman die het peloton moest laten gaan op de flanken van de Etna. Ook Vincenzo Nibali kon het peloton niet volgen tot aan de top en maakte zo de slechte dag van Astana compleet.

Kämna maakt aansluiting

Lennard Kämna had geen antwoord op de aanval van Lopez, maar op zijn eigen tempo reed hij stuk voor stuk de rest uit zijn wiel en werd het gat met de Spanjaard steeds kleiner. Toen het tweetal bij mekaar kwam leken ze af te spreken dat Kämna voor de etappe mocht gaan. De voorsprong van Lopez was namelijk groot genoeg voor het roze.

Wel ging het tweetal nog sprinten voor de overwinning. Beide renners schatte de laatste bocht verkeerd in waardoor Lopez nog moest remmen om niet met Kämna in aanraking te komen. Uiteindelijk was het Kämna die met zijn handen in de lucht over de finish mocht komen.

Carapaz wint sprint favorietengroep

Richard Carapaz laat in de sprint van de groep met favorieten zien dat hij goed in vorm is. De olympische kampioen wint de sprint, voor de eer, van Romain bardet. Wilco Kelderman zit goed gepositioneerd in deze groep.

Dumoulin verliest bijna 7 minuten

9 minuten en 10 seconden nadat Kämna over de finish kwam zit de dag van Tom Dumoulin er op. Dit betekent dat hij 6 minuten en 33 seconden verliest op Carapaz, Bardet en Kelderman. De klassementsambities van Dumoulin zijn dus na de eerste bergetappe verkeken.

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Giro d'Italia Giro d’Italia | Dumoulin moet peloton laten gaan tijdens beklimming van de Etna 42 MINUTEN GELEDEN