Er zijn vandaag in de 19e etappe van Marano Luganare naar Castelmonte 76 punten te verzamelen. Het merendeel daarvan ligt op de top van de Kolovrat, waar de eerste renner zelfs 40 punten kon bijschrijven. Doordat Koen Bouwman daar het maxoimaal aantal punten pakte, kan alleen nog ziekte of blessureleed hem van winst in het bergklassement afhouden.

Ad

In aanloop naar die Sloveense monsterklim had de renner van Jumbo-Visma namelijke al beide sprints om de bergpunten gewonnen en dus groeide zijn voorsprong na de derde beklimming van de dag naar 133 op zijn eerste achtervolger, de Italiaan Giulio Ciccone. Met nog maximaal 133 punten op de laatste twee dagen, is Bouwman dus mathematisch zeker van de blauwe trui in Verona.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Gijs Leemreize start met ambitie - "Ik hoop vandaag mee te zitten" 4 UUR GELEDEN

PRIMEUR

Mocht hij tegenslag weten te voorkomen, dan is Bouwman de eerste Nederlander die in de historie van de Giro d'Italia de bergtrui in de wacht sleept. Steven Kruiswijk raakte die trui in 2015 in de 19e etappe kwijt en eindigde in dat klassement uiteindelijk als derde achter Giovanni Visconti en Mikel Landa.

Met een zege van Bouwman zou er bovendien in elke grote ronde een Nederlander de bergtrui gewonnen hebben. In 1971 was Joop Zoetemelk in de Vuelta de España de eerste Nederlander die het bergklassement won, in '88 en '89 slaagden Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse er zelfs in opeenvolgende edities van de Tour de France in de bolletjestrui mee naar Nederland te nemen.

Vorig jaar was Wout Poels er dicht bij om als derde Nederlander die bolletjestrui op te eisen, maar in de slotdagen zag hij Tadej Pogacar voorbijsteken.

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | The Predictor - experts verwachten dat een aanvaller de volle buit pakt 5 UUR GELEDEN