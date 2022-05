Vorig jaar werd Bouwman nog twaalfde, maar dit jaar verwacht hij een andere rol: "Nu ga je met een oud-winnaar die kant op een met een supertalent Tobias Foss. Mijn rol gaat daarin wel iets veranderen natuurlijk. Dit jaar hoop ik dat die twee jongens een stuk beter dan ik zijn dan ik en dat zij een supergoed klassement gaan rijden. Ik hoop dat ik ze heel goed kan helpen."

Ad

Ondersteunende rol

Giro d'Italia Giro d’Italia | “Ik kom voor ritwinst en er zijn kansen” - Girmay wil extra succes voor Eritrea 3 UUR GELEDEN

Dat Bouwman in een ondersteunende rol rijdt dit jaar betekent echter niet dat er geen ruimte voor de aanval is. "In de ploeg is daar vaak ruimte voor, zeker in de grote rondes. We zijn met vijf jongens die heel goed bergop kunnen fietsen. Het is niet zo dat de kopmannen altijd door drie of vier man ondersteund moeten worden de hele dag. Dus er gaat zeker ruimte zijn om mee te zitten."

"Als die ruimte er is, ben ik ook wel vaak iemand die dat met beide handen aanpakt. Ik ben nu al twee keer dichtbij een overwinning geweest in de Giro. Ik ga zeker met ambitie die kant op om te proberen voor een rit te gaan", aldus Bouwman.

Giro d’Italia | Diverse kopstukken analyseren de uitdagende route van 2022

Dumoulin

Bouwman heeft ondanks wat tegenslag vertrouwen in een goede ronde van Dumoulin: "Zijn voorbereiding is niet ideaal geweest. Hij was ziek en moest afstappen in Catalonië. Aan het begin van de hoogtestage had hij er nog een beetje last van, maar zeker aan het einde reed hij gewoon heel erg hard. Het zegt natuurlijk niet alles. Het is niet zo dat de jongens die hard in training rijden zo maar even een klassement gaan rijden, maar volgens mij ziet het er voor hem wel erg goed uit."

"Hij heeft er veel zin in, want hij heeft ook een supergoede groep mee. Qua niveau, maar ook qua gezelligheid. Het is voor Tom denk ik superbelangrijk om in een omgeving te zitten waar hij het naar zijn zin heeft en zich thuisvoelt. Daarnaast is Tobias Foss een groot talent. Vorig jaar werd hij negende. Ik hoop dat hij weer die extra stap kan zetten en richting die top-5 kan gaan," aldus Bouwman die ook nog hoge verwachtingen heeft rondom Sam Oomen.

Bouwman: "Het is al mooi dat we met twee kopmannen die kant op gaan. Sam Oomen wil misschien ook nog een klassement rijden. Die gaat in ieder geval geen tijd verliezen. Hij werd in Catatonie al tiende en is vier weken op hoogtestage geweest. We hebben gewoon een hele mooie ploeg in het hooggebergte. We hebben meerdere kaarten om te spelen."

Giro d'Italia | "Ik begin mij steeds beter te voelen" - Hoopgevende woorden van Tom Dumoulin

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Giro d'Italia Giro d’Italia | “Ik kom voor ritwinst en er zijn kansen” - Girmay wil extra succes voor Eritrea 3 UUR GELEDEN