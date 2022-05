Torino was dankzij een gelijkspel tegen concurrent Internazionale begin mei 1949 nagenoeg verzekerd van de vijfde landstitel op rij en dus mocht de ploeg van voorzitter Ferruccio Novo midweeks afreizen naar Lissabon om daar een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benfica te spelen.

Ad

Die club wilde daarmee in stijl afscheid nemen van hun afzwaaiende aanvoerder en Portugees international Francisco 'Chico' Ferreira, met wie Torino-aanvoerder Valentino Mazzola recentelijk goed bevriend was geraakt. De wedstrijd zou een feest voor spelers en supporters worden en eindigen in een 4-3 overwinning voor de thuisploeg.

Giro d'Italia Giro d’Italia | Bekijk hoe uitgebluste en zieke Bardet in ploegwagen Team DSM stapt EEN UUR GELEDEN

MALPENSA

Hoewel men anders altijd terugvloog op het vliegveld Malpensa van Milaan, werd er dit keer gekozen voor de kleinere luchthaven van Turijn. Zogezegd zou het gezelschap om eerder thuis te zijn de minder strikte grenscontrole in Turijn verkiezen boven die van Malpensa.

Ware het niet dat de piloot vlak voor de landing het zicht in de mist verloor. Hij had niet door dat het vliegtuig recht op de basiliek bovenop La Superga afstevende en kon een tragedie niet meer voorkomen. Alle inzittenden kwamen bij de botsing om het leven.

ERBSTEIN

Novo en zijn rechterhand, de Joodse Hongaar Egri Erbstein, hadden in de jaren '40 een ware voetbalmachine gecreëerd. De laatste puzzelstukjes daarvan vielen op hun plaats, toen Ezio Loik en Il Capitano Mazzola in 1943 voor 1,2 miljoen lire werden gekocht van Venezia. Zeker die tweede wordt nog altijd gezien als een van de beste Italiaanse voetballers aller tijden.

Tussen 1943 en '49 was de club maar liefst 88 wedstrijden ongeslagen en vele van spelers maakten ook deel uit van de nationale ploeg. Tijdens een duel met Hongarije op 11 mei 1947 waren zelfs alle tien de veldspelers afkomstig van Torino. Alleen keeper Valerio Bacigalupo, toch ook goed voor 5 interlands, ontbrak. Zijn plaats onder de lat werd tegen de Hongaren ingenomen door Juventus-goalie Lucidio Sentimenti.

COPPI EN MAZZOLA

De in Piëmont geboren Fausto Coppi was een groot supporter van Toro en bovendien goed bevriend met Mazzola. Hij gaf samen met zijn eeuwige rivaal Gino Bartali en Mazzola's Torino de Italianen weer wat kleur op de wangen gedurende die naoorlogse jaren van wederopbouw en reed na het ongeluk enige tijd met een pin van zijn favoriete club.

Coppi's leven zou overigens al bijna even tragisch eindigen als dan van zijn voetballende vriend, toen hij in het huidige Burkina Faso malaria opliep, maar deze terug in Italië verkeerd gediagnosticeerd werd. De legendarische wielrenner werd slechts 40 jaar oud.

MILANO-TORINO

De beklimming van La Superga was lange tijd ook de scherprechter in de koers Milaan-Turijn, maar de laatste jaren koos de organisatie er tweemaal (2020 en '22) voor om een volledig vlak parcours uit te tekenen, zodat er een koninklijke sprint kon plaatsvinden. Mark Cavendish was dit jaar uitzinnig met zijn zege in de straten van Turijn.

Milaan-Turijn | Uitgelaten Cavendish wint voor het eerst in acht jaar op Italiaanse bodem

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Bekijk hoe uitgebluste en zieke Bardet in ploegwagen Team DSM stapt EEN UUR GELEDEN