Giro d'Italia

Onvoorspelbaar

Deze Giro is gebleken dat een 'normale' vluchtersetappe compleet wordt opengebroken door de klassementsmannen en dat op andere dagen de vlucht van de dag de zege van het peloton krijgt. Deze onvoorspelbaarheid is een genot om naar te kijken. Ook tijdens deze zestiende rit is er geen pijl op te trekken hoe de koers gaat verlopen.

Achtergrond

Etappe zestien is voor de echte berggeiten. De rit van Salò naar Aprica is 202 kilometer lang en kent 5200 hoogtemeters. Onderweg komen de renners vier klimmen tegen waarvan er drie in de eerste categorie vallen. Vanaf de start loopt de weg al langzaamaan omhoog totdat ze echt op de flanken van de Goletto di Cadino komen. De eerste top ligt op 59 kilometer. De Mortirolo is de tweede beklimming van de dag. Gevreesd door velen. De finish ligt vlak na de afdaling van de Valico di Santa Cristina. De laatste kilometer is vrij vlak. De winnaar van de dag hoeft dus niet het verschil te maken bergop. Tijdwinst is ook te pakken als de weg omlaag loopt. Volg de zestiende rit vanaf 10:50 uur in ons liveblog of kijk live op Eurosport en discovery+.

Blauwe Bouwman

Koen Bouwman pakte tijdens de vijftiende rit zijn felbegeerde blauwe trui terug. Door op de eerste klim van de dag de volle punten te pakken was zijn voorsprong groot genoeg om niet meer afgepakt te worden die dag. In het interview achteraf vertelde Bouwman dat de blauwe trui inmiddels een doelstelling is geworden van hem. Met drie beklimmingen van de eerste categorie zijn er weer genoeg bergpunten te verdienen in deze heerlijke bergrit.

Algemeen Klassement

1. Richard Carapaz 63:06:57

2. Jai Hindley +00:07

3. João Almeida +00:30

4. Mikel Landa +00:59

5. Domenico Pozzovivo +01:01

6. Pello Bilbao +01:52

7. Emanuel Buchmann +01:58

8. Vincenzo Nibali +02:58

9. Juan Pedro López +04:04

10. Guillaume Martin +08:02

