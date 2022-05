Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop over Kop 12:15-17:45

Direct een rustdag

De derde etappe is de laatste rit op Hongaars grondgebied. Maandag volgt er direct een rustdag voor de renners zodat het peloton zich kan 'verhuizen' richting Sicilië om de Ronde van Italië te vervolgen.

Een dag voor de sprinters

De derde etappe lijkt op papier rit voor de pure sprinters. Met vrijwel geen hoogtemeters en een vlakke aankomst is dit ideaal voor mannen als Demare en Ewan. Het tweetal kende pech en/of ongeluk in de eerste etappe en kunnen nu alsnog voor een ritzege gaan in Hongarije.

Giro d’Italia | Levert derde etappe de eerste massasprint op? Dit is het profiel

ALGEMEEN KLASSEMENT

1. Mathieu van der Poel 4:47:11

2. Simon Yates +0:11

3. Tom Dumoulin +0:16

4. Matteo Sobrero +0:24

5. Wilco Kelderman +0:24

6. Ben Tulett +0:24

7. Tobias Foss +0:28

8. Bauke Mollema +0:28

9. Pello Bilbao +0:29

10. Mauro Schmid +0:29

