Giro d'Italia

Hindley en Carapaz gaan bijna gelijktijdig de streep over

Wie van de twee pakt de vier seconden bonificatie. Almeida verliest 11 seconden. Het is Hindley die het sprintje won.

Hirt wint

Arensman komt net tekort.

Nog 1 kilometer

Hirt is op weg naar de winst.

Nog 2 kilometer

Arensman komt ietsje dichterbij, nadat Hirt een stuurfoutje maakt. Het gaat is nog 9 seconden. Het regent en Arensman zit Hirt op de hielen.

Nog 4 kilometer

Hirt lijkt in gewonnen positie te rijden. Hij heeft nog altijd 17 seconden voor op Arensman.

Hirt aan de afdaling begonnen

Het is nu dalen tot de slotkilometer die licht oploopt.

Nog 6,5 kilometer

Arensman knokt voor wat hij waard is. Hopelijk kan hij in de afdaling wat tijd terugpakken op Hirt.

Arensman heeft het lastig

De Nederlander lijkt de aansluiting bij Hirt te verliezen. Het gat is 14 seconden en Hirt is bijna boven, waarna een afdaling volgt.

Een titanengevecht tussen Hindley, Carapaz en Landa

De drie sterkste mannen bergop maken het elkaar erg lastig en lopen heel rap in op de koplopers.

Arensman versnelt

Kamna moet hem meteen laten gaan, maar Hirt sluit aan.

Landa, Carapaz en Hindley zijn los

De rest kan het tempo niet volgen. Arensman en Hirt gaan weldra aansluiten bij Kamna. Almeida en Nibali knokken zich terug en lijken dichterbij te komen, maar dat wil Hindley niet laten gebeuren. Hij pakt de kop over. De voorsprong van de twee koplopers is ineens nog maar 1,5 minuut.

Bilbao gaat onderuit

De Spanjaard let niet op en neemt bijna zijn ploeggenoot mee. De schade lijkt mee te vallen. Hirt sluit ondertussen aan bij Arensman. Het duo rijdt op 20 seconden van Kamna. Bilbao moet lossen en Landa versnelt.

Nog 11 kilometer

Arensman kruipt dichterbij Kamna, maar heeft nog altijd een halve minuut achterstand. Valverde moet ook Carthy laten gaan.

Pozzovivo moet het peloton weer laten gaan

Dit lijkt de nekslag te zijn voor de Italiaan. Ook Joao Almeida heeft het lastig.

Arensman gaat solo achter Kamna aan

De Nederlander versnelt en de rest kan niet volgen en ook Hirt laat Valverde en Carthy achter zich. Ondertussen moet Buchmann de favorieten laten gaan.

Nog 15 kilometer

Het verschil stabiliseert zich. Kamna gaat alleen aan kop. Op 52 seconden rijden Valverde, Arensman, Carthy en Hirt. Het uitgedunde peloton rijdt op 3'10 minuut van Kamna. Het zwaarste gedeelte van de slotklim dient zich aan.

Poels laat lopen

De Nederlander lijkt te moeten wachten op zijn kopman Landa. Kamna heeft ondertussen al bijna een minuut voorsprong op de rest.

Nog 20 kilometer

Lennard Kamna versnelt in de afdaling en slaat een gaatje.

Nog 25 kilometer

Het gaat ineens erg hard. De voorsprong van de kopgroep is nog maar iets meer dan 3 minuten.

Martin lost

Guillaume Martin is ingerekend, samen met de rest van de achtervolgers, en moet meteen ook het peloton laten gaan. De Fransman zal zijn top-10 notering vandaag kwijt gaan raken.

Nog 30 kilometer

Het peloton is in gang geschoten. De voorsprong van de kopgroep bedraagt nog 4 minuten.

Nog 33 kilometer

Bouwman laat de kopgroep gaan. Hij heeft zijn doel van vandaag bereikt.

Nog 38 kilometer

Pozzovivo is aangesloten bij de groep der favorieten, maar heeft wel de nodige schade opgelopen. De voorsprong van de kopgroep is nog altijd meer dan 5 minuten en lijkt het te gaan halen vandaag.

Nog 48 kilometer

Domenico Pozzovivo, de nummer 5 van het klassement, rijdt op een kleine minuut van de andere klassementsrenners. Het peloton heeft een achterstand van bijan 5,5 minuut op de kopgroep.

Nog 58 kilometer

Voorin is Carthy weer aangesloten bij de koplers. Op 1 minuut volgt de groep met Yates, Martin, Kelderman, Fortunato en Ciccone en ook Hamilton en Vansevenant sluiten aan. Het peloton is weer bij elkaar en alleen Pozzovivo en Lopez ontbreken van de top-10. De achterstand op de kopgroep is 4,5 minuut.

Nibali slaat een gaatje in de afdaling

Carapaz, Landa en Bilbao rijden achter hem, terwijl Almeida moeite heeft om te volgen.

Nibali is iets van plan

Vlak voor de top van de Mortirolo gooit Nibali de knuppel in het hoenderhok. De Italiaan lijkt iets te willen proberen in de afdaling. Ondertussen kan Hugh Carthy het tempo van de koplopers niet volgen in de kopgroep en gaat Domenico Pozzovivo onderuit in het peloton.

Koen Bouwman als eerste boven op de Mortirolo

Bouwman pakt de 40 punten en slaat een belangrijke slag in de strijd om de blauwe trui. Ciccone pakt namelijk maar 1 punt hier en volgt op een kleine minuut.

Nog 77 kilometer

Carthy en Hirt sluiten aan bij de koplopers, maar Ciccone kan niet mee. Dit kan heel goed nieuws zijn voor Koen Bouwman.

Het regent

De Mortirolo moet in de regen beklommen worden. In het peloton rijden Astana en Ineos op kop.

Nog 82 kilometer

De achtervolgende groep valt uit elkaar. Onder andere Vansevenant, Yates en Formolo haken af.

Cataldo laat zich zakken

Cataldo moet in de achtervolgende groep op kop rijden om Ciccone terug te brengen naar de voorste groep. De koplopers zijn begonnen aan de Mortirolo.

Op naar de Mortirolo

De twee kopgroepen maken zich op voor de zwaarste klim van vandaag. Het gat tussen de eerste twee groepen is een kleine minuut. Het peloton volgt op 4,5 minuut van de koplopers.

Nog 98 kilometer

Er is weer beweging in de kopgroep. Bouwman, Cataldo, Arensman, Valverde, Poels, Rota, Hamilton en Kamna hebben een halve minuut op de achtervolgende groep.

Nog 105 kilometer

De kopgroep is weer samengesmolten. Onder andere Wilco Kelderman moest terugkomen van achter. De voorsprong op het peloton bedraagt 2,5 minuut.

Nog 125 kilometer

De kopgroep is na de klim uit elkaar gevallen en in de afdaling zien we dus twee groepen.

Ciccone klopt Bouwman in de sprint

Koen Bouwman laat zich een beetje verrassen door de uitval van Giulio Ciccone, die 40 punten pakt voor de blauwe trui. Bouwman schrijft 18 punten bij.

Koen Bouwman gaat zich zo opmaken voor de eerste sprint om bergpunten

Nog 150 kilometer

De sterke kopgroep heeft 1,5 minuut voorsprong op het peloton.

Bouwman knokt zich terug

Van der Poel en De Gendt moeten lossen, terwijl Bouwman zich terug weet te knokken naar de kopgroep.

De namen van de kopgroep

Cristopher Juul Jensen, Thymen Arensman, Giulio Ciccone, Alejandro Valverde, Mauri Vansevenant, Thomas de Gendt, Hugh Carty, Nans Peters, Jan Hirt, Lorenzo Fortunato, Mathieu van der Poel, Guillaume Martin, Pascal Eenkhoorn, Davide Formolo en Lennard Kamna. Simon Yates en Wilco Kelderman melden zich ook voorin. Het peloton volgt op 37 seconden.

Nieuwe kopgroep

De oorspronkelijke kopgroep is ingerekend en Mark Cavendish moet snel lossen. Ook Koen Bouwman lijkt het tempo niet te kunnen volgen.

Groep klimmers in de achtervolging

We zien een aantal grote renners in de achtervolgende groep. Zo is Alejandro Valverde van de partij, net als Guillaume Martin, Mauri Vansevenant, Giulio Ciccone, Davide Formolo en Lennard Kamna.

Vanhoucke op weg naar de kopgroep

Harm Vanhoucke en Wout Poels waren samen in de achtervolging gegaan. Poels kan het tempo van de Belg echter niet volgen en ook Vanhoucke komt niet echt weg. De kanshebbers op de bergtrui laten zich nu zien voorin het peloton. We zien Ciccone, Carthy, Bouwman en Arensman versnellen.

Wat denken de experts ervan?

De kopgroep begint aan de eerste hoogtemeters van de dag

Het gat is 1 minuut, terwijl er een tegenaanval ontstaat vanuit het peloton. Voor het eerst loopt het wegdek omhoog vandaag.

Ramon Sinkeldam heeft weinig rust gepakt op de rustdag

Het peloton valt stil

De opvallende kopgroep krijgt voorlopig de ruimte. Het gat is nu 45 seconden.

Wout Poels is een beetje nerveus

Kopgroep met Nederlanders

De eerste kopgroep van de dag is gevormd. We zien Pascal Eenkhoorn, Mathieu van der Poel, Thomas de Gendt, Nans Peters, Cristopher Juul Jensen en..... Mark Cavendish.

Thymen Arensman

We zijn los

De neustralisatie is achter de rug en de derde week van de Giro is begonnen. Vanaf de eerste meters wordt er aangevallen. Onder andere Wout Poels, Eenkhoorn, Van der Poel en Thomas de Gendt zitten voorin.

Onvoorspelbaar

Deze Giro is gebleken dat een 'normale' vluchtersetappe compleet wordt opengebroken door de klassementsmannen en dat op andere dagen de vlucht van de dag de zege van het peloton krijgt. Deze onvoorspelbaarheid is een genot om naar te kijken. Ook tijdens deze zestiende rit is er geen pijl op te trekken hoe de koers gaat verlopen.

Achtergrond

Etappe zestien is voor de echte berggeiten. De rit van Salò naar Aprica is 202 kilometer lang en kent 5200 hoogtemeters. Onderweg komen de renners vier klimmen tegen waarvan er drie in de eerste categorie vallen. Vanaf de start loopt de weg al langzaamaan omhoog totdat ze echt op de flanken van de Goletto di Cadino komen. De eerste top ligt op 59 kilometer. De Mortirolo is de tweede beklimming van de dag. Gevreesd door velen. De finish ligt vlak na de afdaling van de Valico di Santa Cristina. De laatste kilometer is vrij vlak. De winnaar van de dag hoeft dus niet het verschil te maken bergop. Tijdwinst is ook te pakken als de weg omlaag loopt. Volg de zestiende rit vanaf 10:50 uur in ons liveblog of kijk live op Eurosport en discovery+.

Blauwe Bouwman

Koen Bouwman pakte tijdens de vijftiende rit zijn felbegeerde blauwe trui terug. Door op de eerste klim van de dag de volle punten te pakken was zijn voorsprong groot genoeg om niet meer afgepakt te worden die dag. In het interview achteraf vertelde Bouwman dat de blauwe trui inmiddels een doelstelling is geworden van hem. Met drie beklimmingen van de eerste categorie zijn er weer genoeg bergpunten te verdienen in deze heerlijke bergrit.

Algemeen Klassement

1. Richard Carapaz 63:06:57

2. Jai Hindley +00:07

3. João Almeida +00:30

4. Mikel Landa +00:59

5. Domenico Pozzovivo +01:01

6. Pello Bilbao +01:52

7. Emanuel Buchmann +01:58

8. Vincenzo Nibali +02:58

9. Juan Pedro López +04:04

10. Guillaume Martin +08:02

