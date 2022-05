Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop over Kop 12:05-17:45

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is zaterdag rond 12:05 uur. Alle etappes worden vanaf de start uitgezonden op Eurosport en discovery+.

De twintigste etappe van de Giro d'Italia neemt de renners mee vanuit Belluno richting de Passo Fedaia. 168 kilometer lang slingert het peloton over en door de Italiaanse Alpen. Onderweg komen ze de Passo di San Pellegrino en de passo Pordoi tegen. De finish ligt bovenop de Passo Fedaia. De slotklim is 5,4 kilometer lang met een stijgingspercentage van 11%. Dat gaat dus flink veel pijn doen.

Koen Bouwman hoeft inmiddels enkel te finishen om zijn blauwe trui mee naar huis te mogen nemen. Qua punten kan de Nederlander niet meer ingehaald worden. Dit is de laatste kans voor een vluchtersgroep om een gooi te kunnen doen naar een dagzege. We kunnen dus een flink gevecht verwachten om in die vlucht te raken. Een spektakel van begin tot eind. Dat is waar het slotweekend van deze Giro mee begint.

Algemeen klassement

1. Richard Carapaz 81:18:12

2. Jai Hindley +00:03

3. Mikel Landa +01:05

4. Vincenzo Nibali +05:53

5. Pello Bilbao +06:22

6. Jan Hirt +07:15

7. Emanuel Buchmann +08:21

8. Domenico Pozzovivo +12:55

9. Juan Pedro Lopez + 15:29

10. Hugh Carthy +17:10

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

