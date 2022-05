Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop over Kop 12:20-17:45 Live

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is woensdag rond 12:20 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Beklimming van de Giovo

De kopgroep is begonnen aan de beklimming van de Giovo van de derde categorie. Deze klim is bijna 6 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent. De voorsprong van de 25 renners op het peloton bedraagt bijna vijf minuten.

Bouwman in strijd met Ciccone en Rosa

De complete top-drie van het bergklassement is mee in de vlucht. Dit betekent dat Bouwman laat in de etappe punten moet pakken om zijn trui te verdedigen. Ciccone en Rosa loeren eveneens op punten. Voor de etappe gaf Bouwman al aan te hopen op een lange dag in de aanval.

Ook De la Cruz en Rosa sluiten aan

Daniel de la Cruz en Diego Rosa zwommen nog ergens tussen de kopgroep en het peloton. Ook zij zitten nu in de voorste groep. De voorsprong bedraagt 3 minuten.

Samensmelting, 23 renners aan kop

De achtervolgende groep is bij de vier koplopers gekomen. Hierdoor hebben we nu een kopgroep van 23 man, met 2 minuten voorsprong op het peloton. De namen: Thymen Arensman, Attila Valer, Felix Gall, Allessandro Covi, Nicolas Prodhomme, Mathieu van der Poel, Santiago Buitrago, Filippo Zana, Luca Covili, Guillaume Martin, Simone Ravanelli, Diego Andres Camargo, Lorenzo Fortunato, Attila Valter, Jan Hirt, Rein Taaramae, Koen Bouwman, Gijs Leemreize, Sam Oomen, Antonio Pedrero, Mauri Vansevenant, Damien Howson en Giulio Ciccone.

Tweede groep op komst

Een groep met Arensman, Carthy, Gall en Covi is definitief weg. Daarachter is een tweede groep op komst met onder anderen Van der Poel, Leemreize, Oomen, Bouwman en Ciccone. Ook Hirt, de winnaar van gisteren zit erbij.

Kelderman hoopt op Hindley

Wilco Kelderman heeft vertrouwen in de etappe. De Nederlander is hoopvol dat zijn teammaat Jai Hindley de roze trui kan veroveren van Richard Carapaz. De Australiër in dienst van BORA-hansgrohe staat op slechts drie seconden achterstand van de Colombiaan.

Arensman heeft er zin in

Thymen Arensman heeft er duidelijk zin in, ondanks dat de regen met bakken uit de hemel komt vallen. De renner van Team DSM liet in de etappe over de Mortirolo gisteren zien te beschikken over uitstekende benen, en gaat woensdag wederom voor dagsucces.

Officiële start

We zijn vertrokken en rijden direct bergop. De eerste renners proberen weg te komen. Onder hen Thymen Arensman en Hugh Carthy, die dinsdag ook al in de aanval waren. Ook Felix Gall en Attila Valter hebben een gat geslagen. Achterin vormen de sprinters een bus. Zij gaan een lange, moeizame dag tegemoet.

The Predictor

Wie de zeventiende etappe van de Giro d’Italia ook wint, het moet een renner zijn die beschikt over karakter. Het regent, het is slecht weer en het profiel zit ook al niet mee. Tenminste, als je geen klimmersbenen hebt. De troeven die worden uitgespeeld kunnen dan ook stuk voor stuk goed bergop rijden. Sam Oomen is de meest verrassende naam in The Predictor, maar onze experts spelen ook de grote namen.

Regen en kou

De omstandigheden zijn veranderd. Van de zon en warmte van de afgelopen weken naar regen en kou. Volop regenjacks dus bij de start in Ponte di Legno. Gelukkig voor de renners lijkt het weer later vandaag wat op te knappen.

Achtergrond

Na de heerlijke etappe van dinsdag gaan we woensdag opnieuw de Alpen in. De eerste kilometers gaan direct bergop richting de Passo del Tonale (8,7 kilometer aan 6,3 procent). De renners moeten dus goed opgewarmd aan de start verschijnen, want waarschijnlijk vertrekt hier meteen de vlucht van de dag.

Daarna kunnen de renners even uitblazen. Wat volgt is een lange afdaling en een klim van de derde categorie. De laatste 50 kilometer belooft vuurwerk, met twee beklimmingen van de eerste categorie. De Passo del Vetriolo (12 kilometer aan 7,6 procent) zorgt vermoedelijk voor een nieuwe schifting in het peloton.

Op de slotklim Monterovere (7,9 kilometer aan 9,9 procent) gaan alle remmen los. Na de top is het nog acht kilometer tot de finish in Lavarone. Blijven de aanvallers uit de greep of strijden dit keer de klassementsmannen om de winst?

Algemeen klassement

De verschillen in de top van het algemeen klassement zijn nog steeds heel klein. Jai Hindley en Richard Carapaz ontlopen elkaar nauwelijks. De Australische renner van Bora-Hansgrohe hoeft woensdag slechts drie seconden goed te maken voor het roze.

Mikel Landa doet bergop nauwelijks voor hen onder. Slaat de Spanjaard woensdag eindelijk zijn slag? En moet João Almeida weer de schade beperken of kan hij dit keer wel met Carapaz, Hindley en Landa mee?

1. Richard Carapaz 68:49:06

2. Jai Hindley +00:03

3. João Almeida +00:44

4. Mikel Landa +00:59

5. Vincenzo Nibali +03:40

6. Domenico Pozzovivo +03:48

7. Pello Bilbao +03:51

8. Emanuel Buchmann +04:45

9. Jan Hirt +07:42

10. Alejandro Valverde +09:04

Koen Bouwman

Koen Bouwman start ook woensdag in de blauwe bergtrui. De Nederlander heeft een voorsprong van 68 punten op Giulio Ciccone. Op weg naar Lavarone wil hij vermoedelijk weer in de vlucht van de dag zitten om punten te pakken.

