Tijdens de negende etappe van de Giro d'Italia kende Wilco Kelderman op het slechts denkbare moment materiaalpech. Met een nieuwe fiets van de ploegleiderswagen probeerde hij zo min mogelijk tijd te verliezen, maar vanwege de hoge snelheid van het peloton en omdat er geen ploegmaten bleven wachten op Kelderman verloor de Nederlander meer dan tien minuten op zijn grootste concurrenten voor het algemeen klassement. Ploegmaat Jai Hindley won uiteindelijk die etappe, dus het was een dag met een dubbele betekenis voor Bora-Hansgrohe.

In een interview met het AD na de etappe vertelde Kelderman over zijn materiaalpech: "Ik denk dat door die schijfremmen die spaken heel warm worden en toen knapten ze gewoon."

Impact veroorzaakte spaakbreuk

Materiaalsponsor Specialized sprak met Cyclingnews hierover en het Amerikaanse fietsenmerk denkt anders over deze situatie: "We hebben goed contact met de ploeg en het lijkt er op dat een significante impact voor een spaakbreuk heeft gezorgd."

Volgens Specialized deed het wiel precies waarvoor het ontworpen is: "Het wiel is ontworpen als een samenwerkend systeem. Als een renner iets raakt dan gaan de krachten die op het wiel komen via de velg en de spaken naar de naaf. Weg van de band en de velg die onder druk staan. Op die manier kunnen renners veilig stoppen als er iets mis gaat."

Spraakbreuk weg van remschijf

Een belangrijke bevinding van Specialized was het feit dat de gebroken spaak aan de 'drive side' van de fiets zat. De remschijf zit aan de 'non-drive side'. Hierdoor kan een warme remschijf geen spaakbreuk hebben veroorzaakt.

Ook bevestigde Bora-Hansgrohe aan de materiaalsponsor dat Kelderman daadwerkelijk iets heeft geraakt en dat voor de materiaalpech heeft gezorgd.

