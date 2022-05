Giro d'Italia

"Ik wist dat de sprintersploegen gingen spelen met mij. Ik heb daarom in eerste instantie niet volle bak gereden. Ik ben pas echt gas gaan geven in de laatste 10 kilometer in de hoop iedereen te verrassen. Met die rugwind vond ik het wel een gokje waard", blikte De Bondt terug.

"Ik ben natuurlijk niet van gisteren en was voortdurend aan het denken 'hoe kan ik dit slim doen?'. Misschien was ik niet sterk genoeg of had ik net niet genoeg geluk", vervolgde De Bondt. "Ik heb nog niet veel pijlen verschoten deze Giro. De kans was klein, maar als niet schiet, kan ik ook niet raak schieten."

