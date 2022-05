Giro d'Italia

De Groninger denkt net als de meeste analysten dat vandaag een dag voor vluchters zal zijn, maar de kans dat hij er zelf van zal profiteren, lijkt klein. "We hebben natuurlijk de roze trui en het zou het mooiste zijn als we die kunnen verdedigen", tempert Mollema de verwachtingen.

"Ik kan niet vanaf de start volle bak mee sprinten voor een vroege vlucht, maar mocht het twee uur duren voordat de vlucht van de dag gevormd is, dan moet ik misschien ook gaan uitkijken naar grote groepen."

Mollema heeft geen problemen met de veranderde omstandigheden door het roze van Juan Pedro López. "Er komen nog genoeg kansen voor mij in de laatste twee weken", sluit Mollema hoopvol af.

