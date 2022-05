Giro d'Italia | "Ook sprinters doen mee om de winst in de eerste etappe" - Mathieu van der Poel

"Hoewel de rustperiode na de klassiekers niet lang was, voel ik me goed. De Giro is een ronde waar ik al lange tijd naar uitkijk om eens te rijden. Zeker nu met deze eerste etappe heb ik een goede kans om de roze trui te pakken", vertelde Van der Poel na de ploegenpresentatie.

Geen zware klim

Over de aankomst vrijdag bij het kasteel van Visegrád is hij niet helemaal gerust. "Het is geen zware klim en ook niet steil. Je kunt dus goed volgen in het wiel. Ik denk dat er daarom ook sprinters voor de overwinning gaan rijden."

De Nederlander staart zich echter niet blind op alleen de eerste etappe. "Er zijn nog meer kansen op een ritoverwinning, ook in de tweede en derde week. Ik ga proberen om mij ook dan zo goed mogelijk te laten zien."

